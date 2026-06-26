FC Crotone, si chiude l'era Emilio Longo, il club guarda al futuro

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FC Crotone, si chiude l'era Emilio Longo: ufficiale la separazione, il club guarda al futuro

Dopo due stagioni termina il rapporto tra il tecnico campano e i rossoblù. La società avvia un nuovo ciclo mentre prosegue la programmazione per la prossima stagione

Il FC Crotone cambia ufficialmente guida tecnica. La società rossoblù ha annunciato la conclusione del rapporto professionale con Emilio Longo, una decisione condivisa tra le parti che mette fine a un percorso durato due stagioni e caratterizzato da risultati in linea con gli obiettivi prefissati e da un forte legame umano tra allenatore e società.

L'ufficialità rappresenta il primo passo di una nuova fase per il club pitagorico, che ora dovrà individuare il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione e pianificare il lavoro estivo. La notizia è stata riportata anche da Wesud.it, che ha ricostruito i passaggi della separazione e le prospettive future del club.

La decisione condivisa tra società e allenatore

L'addio di Emilio Longo non nasce da contrasti, ma da una scelta maturata di comune accordo. A spiegare le motivazioni è stato il presidente Gianni Vrenna, che ha voluto sottolineare il valore professionale e umano dell'allenatore campano.

Secondo il patron rossoblù, Longo ha saputo affrontare una stagione particolarmente complessa, gestendo situazioni impreviste senza mai perdere equilibrio e raggiungendo gli obiettivi sportivi fissati dalla società. Un percorso che ha consolidato un rapporto di reciproca stima, tanto da rendere la separazione una scelta sofferta ma ritenuta necessaria per aprire un nuovo capitolo nella storia del club.

Le parole di Gianni Vrenna

Nel comunicato ufficiale, il presidente ha espresso parole di grande riconoscenza nei confronti del tecnico:

«Emilio Longo è stato scelto per il suo modo di interpretare il calcio e per i risultati ottenuti, ma l'uomo si è dimostrato ancora più straordinario dell'allenatore. In un momento difficile della storia del club abbiamo ritenuto, insieme, che questa fosse la scelta migliore per entrambe le parti.»

Un messaggio che evidenzia come il rapporto tra società e allenatore sia rimasto solido fino all'ultimo giorno.

L'appello del club alla città di Crotone

L'addio di Longo arriva in una fase delicata anche sotto il profilo societario. Nei giorni scorsi, durante un incontro promosso da Confindustria, il presidente Vrenna aveva rivolto un appello al tessuto imprenditoriale e all'intera comunità crotonese, invitando aziende, tifosi e istituzioni a sostenere il progetto rossoblù.

La famiglia Vrenna guida il Crotone Calcio da oltre trentacinque anni, garantendo continuità e stabilità. Per questo motivo la società ritiene fondamentale costruire un sostegno ancora più forte intorno alla squadra, attraverso sponsorizzazioni, abbonamenti e una partecipazione sempre più attiva del territorio.

Il saluto di Emilio Longo ai tifosi rossoblù

Attraverso una lunga lettera aperta, il tecnico campano ha voluto ringraziare l'intero ambiente pitagorico.

Longo ha ricordato come, fin dal suo arrivo, avesse considerato Crotone non un semplice trampolino di lancio, ma una destinazione scelta con convinzione. Ha rivolto parole di gratitudine al presidente Gianni Vrenna, al direttore generale Raffaele Vrenna, ai calciatori, allo staff e a tutte le persone che lavorano quotidianamente dietro le quinte.

Particolarmente sentito anche il messaggio destinato ai tifosi, definiti il cuore pulsante del club, ai quali ha ribadito di aver dato tutto se stesso durante questa esperienza.

Il Crotone programma il nuovo corso

Con la panchina ora vacante, la dirigenza è già impegnata nella ricerca del nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra nella stagione 2026-2027.

Parallelamente prosegue la pianificazione del ritiro precampionato, previsto indicativamente per la metà di luglio. Tra le ipotesi al vaglio resta anche la tradizionale sede di Trepidò, già utilizzata in passato dal club per preparare l'inizio della stagione.

Primi movimenti di mercato: riscattati Musso e Veltri

Nonostante il cambio in panchina, il calciomercato del Crotone è già entrato nel vivo. La società ha infatti esercitato il diritto di riscatto per due giovani calciatori considerati importanti nel progetto tecnico.

Diventano a titolo definitivo giocatori rossoblù l'attaccante classe 1999 Antonino Musso, proveniente dalla Torres, e il difensore classe 2004 Angelo Veltri, riscattato dall'AZ Picerno.

Due operazioni che confermano la volontà del club di costruire una rosa competitiva e di dare continuità al progetto sportivo nonostante il cambio di guida tecnica.

Il Crotone apre una nuova fase

La separazione da Emilio Longo chiude un capitolo importante della recente storia del FC Crotone. Ora l'attenzione della società si concentra sulla scelta del nuovo allenatore, sulla preparazione estiva e sulle strategie di mercato che dovranno consentire ai rossoblù di affrontare con ambizione la prossima stagione.

La programmazione è già iniziata e le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto del nuovo Crotone, chiamato a ripartire con entusiasmo e con l'obiettivo di confermarsi protagonista.