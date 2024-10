“Feel The Sun” è il nuovo singolo del dj/producer italiano DJ TOMORROW

Ascolta “Feel The Sun” su Spotify: http://tiny.cc/19zrzz

DJ TOMORROW, giovane dj/producer italiano, dopo aver pubblicato “Waiting For You” su Gas Records (etichetta di Alex Nocera), è tornato con la sua nuova produzione dal titolo “Feel The Sun”.

“Feel The Sun”, in uscita il 25 Ottobre su Blanco y Negro Music, risalta ancora una volta le sonorità caratteristiche e l’energia del progetto musicale attuale di DJ TOMORROW. Un singolo coinvolgente, accattivante e pronto per far ballare i dancefloor e i vostri party!

“Il mio progetto artistico nasce per fare musica quotidianamente, scoprire sound innovativi ed essere al passo con i tempi. Feel The Sun è una traccia stile melodic trance e ci trasporta direttamente nelle vibes di una giornata di pieno caldo e spensieratezza, il tutto con vista mare”. DJ TOMORROW

DJ TOMORROW

Marco Ceriani in arte DJ TOMORROW è un dj/producer italiano.

Inizia la sua carriera da DJ all'età di tredici anni e particolarmente ispirato da Hardwell "DJ Dutch", decide di produrre musica.

All'età di quindici anni inizia a suonare nei club e nelle feste private.

Nel Maggio 2016 frequenta International Dj School.

Nel 2024 DJ TOMORROW è entrato a far parte del MGMT roster di Head Music Studios.

