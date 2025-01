L’artista palermitano Shadowboy Myzic è tornato con il suo nuovo singolo “Glowing”

“Glowing” su Spotify

L’artista palermitano di origini Ghanesi Shadowboy Myzic è tornato con il suo nuovo singolo dal titolo “Glowing”, online su tutti i digital stores e Spotify.

Su YouTube è disponibile il video della versione acustica del brano.

L’attesissimo ritorno di Shadowboy Myzic, è stato preceduto dal singolo “Forever” che l’artista ha dedicato a sua madre per la triste scomparsa nel 2022 e dal brano “Thinking” uscito nel 2023.

“Glowing”, con cui il rapper apre il suo 2025, è una canzone coinvolgente e introspettiva,

che incoraggia a far brillare la luce interiore che caratterizza l’essenza di ogni individuo, nonostante la routine quotidianità ricca di imprevisti e non sempre positivi.

Shadowboy Myzic, con il suo nuovo brano, sollecita la ricerca della forza interiore per poter mantenere con se il proprio “colore” e la giusta dose di energia da trasmettere anche alle persone che ci circondano. L’importanza di splendere per rafforzare la grinta con cui affrontare la vita, grazie alla ricerca della propria essenza che contribuisce, giorno dopo giorno, a ritrovare il proprio essere.

Shadowboy Myzic commenta così il suo nuovo singolo “Glowing”:

“Tutto può essere portato via a un uomo, ma una cosa che non potrà mai mancare è il GLOW che c’è in noi. La luce, lo splendore e il calore. C’è sempre qualcosa che risveglierà e accenderà la luce in noi, anche inaspettatamente.

BISOGNA CREDERCI SEMPRE. KEEP GLOWING”

“Glowing” è stato prodotto da Daniel Kyei, Giuseppe Bockarie Consoli, Christopher Eshun.

Mix & Master: RRR.

