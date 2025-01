Anna La Croce artista Catanzarese, Sul Palco di Taormina per Accogliere il Nuovo Anno con Adriana Volpe**

Grazie per la precisazione! Ecco l'articolo aggiornato con il dettaglio corretto:

Anna La Croce, Artista Catanzarese, Sul Palco di Taormi

Taormina, 1° Gennaio 2025 Un momento speciale ha chiuso il 2024 e dato il benvenuto al nuovo anno con la presenza della talentuosa artista catanzarese Anna La Croce sul palco di Taormina. L’artista ha vissuto un'esperienza straordinaria, condividendo il palco con Adriana Volpe, in occasione di un evento che ha celebrato l’arrivo del 2025 in grande stile.

Nonostante non si sia esibita, Anna ha avuto l'onore di essere presente sul palco di Taormina, dove ha chiuso il 2024 e iniziato il nuovo anno, in compagnia di Adriana Volpe. La serata è stata un trionfo di musica, cultura e spettacolo, e ha visto la partecipazione di tanti altri artisti e ospiti, contribuendo a rendere indimenticabile l'evento.

“Essere qui, su questo palco, è davvero emozionante,” ha dichiarato Anna La Croce, che sta realizzando i suoi sogni grazie al progetto Artista per Passione. “Non avrei mai immaginato che avrei dato il benvenuto al nuovo anno in un posto così speciale. È una grande opportunità che mi permette di continuare a crescere e a credere nei miei sogni.”

Il palco di Taormina è stato il centro di una serata magica, che ha celebrato l’arte in tutte le sue forme. Il pubblico ha potuto vivere un evento unico, con la presentazione di vari artisti e performance che hanno reso l'atmosfera ancora più speciale. La conduzione di Adriana Volpe ha aggiunto un tocco di eleganza alla serata, rendendo il tutto ancora più memorabile.

Il Supporto della Cooperativa ITC XXIV Maggio

Il sogno di Anna La Croce di partecipare a un evento così prestigioso è stato possibile grazie al continuo supporto della Cooperativa ITC XXIV Maggio, che accompagna Anna e altri giovani talenti nel loro percorso di crescita. La cooperativa è da sempre impegnata nella promozione della cultura e delle arti, con un occhio di riguardo verso i giovani artisti calabresi.

“Siamo molto orgogliosi di Anna e di quello che ha raggiunto,” ha dichiarato Domenico La Croce, presidente della cooperativa. “Vedere la sua crescita artistica è una grande soddisfazione per noi. Eventi come quello di Taormina sono un trampolino di lancio per molti altri successi.”

La partecipazione di Anna a questo evento è stata un'occasione per mettere in luce il talento calabrese, e in particolare quello di una giovane artista che sta facendo parlare di sé. La sua presenza a Taormina non è solo un riconoscimento per lei, ma anche per tutta la Calabria, che continua a essere una fucina di talenti nel panorama musicale nazionale.

“Essere qui rappresenta un momento di grande orgoglio per me e per la mia terra,” ha aggiunto Anna La Croce."La Calabria ha tanto da offrire, e io cercherò sempre di portare la mia regione in alto, ovunque vada.”

La fine del 2024 e l’inizio del 2025 sono stati segnati da un evento speciale a Taormina, con Anna La Croce protagonista di un'esperienza che le ha dato ancora più motivazione a continuare a inseguire i suoi sogni. Grazie al progetto **Artista per Passione**, la giovane catanzarese sta facendo vedere a tutti che il talento calabrese è pronto a brillare nel panorama musicale nazionale.

.