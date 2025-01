Aldo Curti nel video ufficiale del suo nuovo singolo “Only X-Secret”

“Only X-Secret” su Spotify : http://tiny.cc/m756001

“Only X-Secret” Video Ufficiale : https://youtu.be/PTF1NoVCo40?si=s7p29Me66n0F_Ktm

Aldo Curti, dj/producer italiano, apre il suo 2025 con il nuovo singolo

"Only X-Secret".

Il producer è tornato su Gas Records (label di Alex Nocera), dopo aver pubblicato il suo recente brano "Do You Want Techno", con il suo nuovo singolo dal titolo "Only X-Secret".

"Only X-Secret" è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 Gennaio ed è online su YouTube con il videoclip ufficiale da non perdere.

"Only X-Secret" è un brano che conferma il sound Techno del progetto musicale dell'artista mantovano Aldo Curti.

Le voci (interpretate da Cristiano e LaVero) intriganti, sensuali, senza filtri e assai misteriose, accompagnano l'ascoltatore in un viaggio avvolto dal segreto che esplode nei ritornelli ricchi di energia e dalle sonorità Techno, che ricordano gli anni 90 grazie anche ai vocals provocanti. Il concept della canzone è interamente e volutamente avvolto dal mistero e dal segreto.

Aldo Curti commenta così il suo nuovo singolo "Only X-Secret":

"È un singolo in cui risaltano le sonorità che mi appartengono molto, con un leggero richiamo alla Techno anni 90 nei ritornelli e i vocals trasgressivi che sono esplosi in quel periodo. La scelta delle voci e del mood presenti nella traccia sono completamente avvolte dal mistero. L'ascoltatore con il mio nuovo singolo potrà viaggiare grazie alla libera interpretazione".

Il videoclip è stato ideato e scritto da Aldo Curti e Andrea Bufi, girato e montato da Andrea Bufi.

Il mood caratteristico di "Only X-Secret" è rappresentato totalmente nel videoclip coinvolgente e tremendamente inaspettato, alla ricerca del segreto.

Aldo Curti è un dj/producer che sin da giovanissimo ha suonato nei migliori club di Brescia, Bergamo, Verona e non solo, ha condiviso la consolle con artisti di fama nazionale e di recente, dopo essersi avvicinato al mondo della produzione, ha inaugurato il suo studio (situato in provincia di Mantova).

