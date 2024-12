Dino Brown e Nathalie Aarts nel nuovo singolo “More and More”

Ascolta “More and More” di Dino Brown e Nathalie Aarts

Dino Brown e Nathalie Aarts rispolverano uno dei più grandi successi della Dance anni ‘90, ovvero "More and More" di Captain Hollywood Project.

La nuova veste, decisamente più attuale e moderna, che strizza l'occhio alle atmosfere Melodic Techno, è di grande impatto sulla pista pur mantenendo un sound adatto sia alle radio che per i digital stores.

Una super hit co-prodotta da Dino Brown & Raf Marchesini che ritorna dopo trentuno anni e siamo sicuri ci farà ballare.

“More and More”, uscita su Gas Records (label di Alex Nocera), è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dino Iannaccone in arte DINO BROWN è un dj, intrattenitore, conduttore e autore radiofonico. Creatore del format "LA STORIA DELLA DANCE" con il quale propone eventi live, contenuti social e format radio, è attivissimo come dj da più di venticinque anni. Ha messo i dischi in alcuni dei locali e dei festival più rinomati del nostro paese e non solo come Altromondo Studios, Blue Bay, Opera, Samsara Beach, Byblos, El Pavoreal, Yab (Firenze),Theatrò, Sunvalley Festival , Agno open air Festival, La Rotonda e tantissimi altri

Conduttore radiofonico di successo, ha militato a Radio m2o per dieci anni creando e conducendo diversi format diventati “punte di diamante dell’emittente” (Controtendance e La Storia Della Dance). Nella stagione 2017/2018 conquista anche una prima posizione nella classifica di vendita ufficiale italiana (dati Fi.Mi.) con le compilation “La Storia della Dance vol.1 e vol.2”. Da Settembre 2019 diventa direttore di artistico di One Dance (superstation del Nord Italia).

Nell'estate del 2023 parte il suo progetto "PILLOLE DI STORIA" che lo rende a tutti gli effetti uno dei più grandi influencer di musica Dance in Italia con un totale di 750 mila followers (tik tok, youtube, instagram, Facebook, pagina "La Storia della Dance" e pagina "Dino Brown" ).

Attivissimo come dj e come producer, la sua energia dal vivo è contagiosa, gira tutta l'Italia portando il suo format LA STORIA DELLA DANCE.

A livello discografico vanta collaborazioni molto importanti con ICE MC (Gin Tonic- Think About the Way), NEJA (Restless rmx 2k24), LADY VIOLET (Inside to Outside rmx), singoli come “Passion”, “Dancing With An Angel”, “Rockstar” , “Surrender” , “Brothers of the light”, “El mismo Tiempo", "This Time" e diversi bootleg suonati e supportati da moltissimi dj italiani e non solo.

NATHALIE AARTS

Cantante e compositrice, ha segnato la storia degli anni ’90 e 2000, periodo in cui, con The Soundlovers, ha prodotto hit di grande successo. Le sue origini artistiche si trovano in Olanda, a Breda, dove sin da giovanissima si dedica al mondo della musica e dello spettacolo. Dopo aver lasciato il suo paese d’origine, Nathalie approda a Milano, dove intraprende la sua collaborazione con i fratelli La Bionda.

Il Logic Studios diventa il luogo di nascita di collaborazioni significative con artisti del calibro di Gianna Nannini e Adriano Celentano.



La sua voce irresistibile ed inconfondibile è una firma nel mondo della musica dance a livello internazionale.

Nathalie Aarts ha interpretato brani che hanno segnato la musica dance, tra cui “Surrender”, canzone che, è ormai cantata dal pubblico in una sorta di comunione collettiva, come lei stessa afferma.

Nathalie Aarts, ha stravolto i club negli anni ’90 e segnato un’epoca, ha calcato i palchi di noti e prestigiosi show musicali e trasmissioni, sia in Italia che all’estero. Apparizioni come quelle al Festivalbar, Deejay TV, “Arena Suzuki '60 '70 '80 e... '90” in onda su RAI 1, per citarne alcune.

