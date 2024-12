Finalmente natale: le iniziative per famiglie anche nella stazione della funicolare per vivere Piazza Roma

Il programma di eventi natalizio promosso dall’amministrazione comunale di Catanzaro, “Finalmente Natale”, animerà anche la stazione della funicolare a Piazza Roma, un luogo sospeso tra passato e presente che diventa anche contenitore per momenti culturali e di intrattenimento.

Nell’ambito delle iniziative dedicate alle famiglie e coordinate dall’assessore alle attività economiche, Giuliana Furrer, domenica 22 dicembre la sala d’attesa della stazione ospiterà, dalle 10 alle 13, il laboratorio di presepi con bimbi e adulti a cura del maestro Giuseppe Tripodi che condividerà con i più piccoli l’esperienza già maturata, nella particolare arte presepiale, con la comunità ministeriale per minori.

Nel pomeriggio, alle ore 17, sarà inaugurata la mostra fotografica “3V” – che resterà aperta fino al 6 gennaio – , una selezione di scatti sulla città vista attraverso lo sguardo di Anna Maria Nanci, Gianluca Posella, Gianluca Bellacoscia, Ennio Procopio, Pasquale Gagliano, Alessandro Testa, Gianluca Folino, Pino Simone, Valerio Gareri.

Lunedì 23 dicembre, alle ore 16.30, si proseguirà con il laboratorio per bambini sulla scrittura creativa.

Ancora venerdì 27 dicembre, dalle 10 alle 13, spazio yoga dedicato soprattutto ai bambini, ma anche ai genitori e agli adulti che vorranno partecipare, a cura di Stella d’Agostino.

Iniziative che contribuiscono a far vivere lo spazio della funicolare – in attesa che il servizio di trasporto possa tornare operativo dopo la necessaria manutenzione – e a far respirare il clima di festa in tutta l’area di Piazza Roma.