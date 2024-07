Fischio d'inizio per i biglietti: Parma-Catanzaro! 1.852 i posti disponibili per il settore ospiti

PARMA – La febbre del calcio si alza in vista dell'atteso incontro tra il Parma e il Catanzaro. Gli appassionati del pallone potranno assicurarsi un posto allo stadio “Ennio Tardini” per il match in programma lunedì 1° aprile, alle ore 15. Da domani, venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 10, sarà possibile acquistare i biglietti per sostenere la propria squadra del cuore.

Per tutti i tifosi ospiti, è importante segnarsi le date: i tagliandi saranno disponibili fino alle ore 19 di domenica 31 marzo. La vendita avverrà tramite il circuito Ticketone, accessibile sia online che nei vari punti vendita autorizzati. Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti è fissato a 15 euro per l'intero e a 5 euro per la tariffa ridotta Under 14.

Saranno ben 1.852 i posti disponibili per i tifosi ospiti che vogliono seguire la loro squadra in trasferta, senza alcuna restrizione. Questo è il momento di unirsi al coro e alla passione che solo il calcio sa scatenare. Non perdere l'opportunità di far parte della grande famiglia del calcio in questo incontro che promette scintille. Affrettati a garantirti il posto migliore per vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna dello sport e del tifo.