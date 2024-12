Foggia-Crotone 1-1: Longo applaude i suoi ma recrimina sul risultato (Video)

Foggia-Crotone 1-1: Longo applaude i suoi ma recrimina sul risultato





Nel match della 16ª giornata di Serie C, Foggia e Crotone si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1. Un risultato che, se da una parte lascia un senso di incompiuto ai tifosi calabresi, dall’altra testimonia la crescita mentale e tattica della squadra guidata da Moreno Longo. Ecco le principali dichiarazioni dell’allenatore rossoblù rilasciate nel post-partita.





L'analisi di Mister Longo: “Secondo tempo superiore”





Interpellato sulle dinamiche della gara, Longo ha descritto un primo tempo di adattamento, influenzato anche dalle condizioni non ottimali del terreno di gioco:





“Il campo ha rappresentato una problematica per entrambe le squadre. Nei primi minuti abbiamo faticato a trovare velocità nei passaggi e abbiamo fatto un possesso palla sterile. Il gol subito ci ha costretto ad adattarci rapidamente e, da quel momento, la squadra ha fatto molto bene, rischiando poco.”





Il secondo tempo ha visto un Crotone più aggressivo e determinato:





“Abbiamo fatto una ripresa nettamente migliore, creando occasioni importanti. Ci è mancata la qualità per concretizzare, ma sono molto orgoglioso dell'atteggiamento mostrato dai ragazzi fino al 95’.”





Giovani protagonisti: il valore dell’esperienza





La crescita dei giovani è un punto cardine del progetto tecnico di Longo. I dati recenti sul minutaggio dei giocatori confermano l’importanza di talenti come Guerini e Silva, ai quali l'allenatore affida una mission chiara:





“La Serie C deve essere una palestra per i giovani. Non si tratta di età, ma di qualità. Silva e Guerini stanno dimostrando di meritare spazio grazie alle loro prestazioni. È necessario dare tempo e fiducia ai giovani per farli crescere.”





Frecciatine e risposte sul campo





Durante la conferenza stampa, Longo ha chiarito una “frecciata” lanciata in settimana, rivolta a giocatori specifici. L’allenatore si è detto soddisfatto della reazione di Silva e Ovak, che hanno risposto con una delle loro migliori prestazioni stagionali.





“I giovani non devono sentirsi inamovibili. Ovak, ad esempio, ha segnato il suo sesto gol stagionale, ma deve continuare a crescere. Silva ha mostrato un ottimo equilibrio tra fase offensiva e difensiva, dimostrando di ascoltare i rimproveri costruttivi.”





Futuro e infortuni: un Crotone resiliente





Non mancano però i problemi fisici. Guerini e Carnelutti hanno riportato acciacchi durante il match, e le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Nonostante ciò, Longo si dice fiducioso:





“Abbiamo una rosa profonda, e chi entra dalla panchina sta dimostrando di poter fare la differenza. Questo spirito competitivo sarà fondamentale per continuare a lottare nelle prossime gare.”





Un Crotone ambizioso





Il pareggio lascia qualche rimpianto, ma la prestazione del Crotone dimostra una crescita importante. Con la determinazione mostrata, i rossoblù sembrano pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella lotta ai vertici della classifica.





L'appuntamento è ora fissato per la prossima sfida, dove il Crotone cercherà di concretizzare quanto di buono fatto vedere sul campo del Foggia.