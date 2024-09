Forti temporali e nubifragi in arrivo al Centro-Nord: attesi calo delle temperature e maltempo intenso

Giovedì perturbazione atlantica porterà piogge e temporali su gran parte dell’Italia, miglioramento previsto da venerdì con graduale ripresa delle temperature.

Un’ondata di maltempo è prevista per giovedì, con forti temporali e nubifragi in diverse regioni d’Italia, principalmente al Centro-Nord. Un fronte di origine atlantica, spinto da un vortice che si sposterà dalle Isole Britanniche al Golfo di Biscaglia, porterà a un peggioramento significativo del tempo fin dalle prime ore del mattino.

Le piogge e i temporali, inizialmente localizzati nel Nord-Ovest e sull’alto Tirreno, si estenderanno rapidamente al resto del Nord Italia e alle regioni centrali tirreniche, con fenomeni di forte intensità, grandinate e possibili nubifragi. Anche il versante adriatico e il Meridione saranno interessati dal maltempo, sebbene in modo più marginale.

Le temperature subiranno un deciso calo, soprattutto nelle regioni settentrionali e in gran parte di quelle centrali, segnando un primo assaggio del cambio di stagione.

Meteo dettagliato di giovedì:

Nord Italia: Maltempo fin dal mattino su Nordovest, Lombardia, Ovest Emilia e Ovest Veneto con forti piogge e temporali, specialmente su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio, i fenomeni si estenderanno al resto del Nord, seppur più deboli su Emilia orientale e Romagna. Previsti accumuli pluviometrici significativi, con possibili grandinate e nubifragi. In serata, fenomeni in attenuazione sul Nordovest.

Centro Italia: Peggioramento sul versante tirrenico già dal mattino con temporali anche forti sull’alto Lazio, propagandosi nel pomeriggio verso Umbria e regioni adriatiche. Attese grandinate sull’alta Toscana e possibili nubifragi nel pomeriggio, con un miglioramento in serata.

Sud Italia e Isole: Inizialmente soleggiato al Sud, con peggioramento in Campania dal pomeriggio, estendendosi a Molise e medio-alta Puglia, fino a raggiungere Salento e Calabria in serata, seppur con fenomeni più deboli. Maggiori schiarite in Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio al mattino sulle aree settentrionali dell’isola e miglioramento nel corso della giornata.

Venerdì: miglioramento graduale e ripresa delle temperature

Venerdì, la perturbazione si allontanerà verso est, portando a un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche in Italia.

Nord Italia: Persistenza di nuvolosità irregolare al mattino con qualche debole pioggia, ma nel corso della giornata si attendono schiarite e annuvolamenti senza fenomeni significativi.

Centro Italia: Nubi sparse e schiarite, con maggiori addensamenti su alta Toscana e Marche dove potrebbero verificarsi brevi piovaschi nel pomeriggio.

Sud Italia e Isole: In prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento nel pomeriggio sul Salento e possibile attività temporalesca isolata. La Sardegna sarà in gran parte soleggiata.

Le temperature saranno in ripresa al Centro-Nord e Sardegna, mentre i venti tenderanno a calmarsi e a disporsi dai quadranti orientali.

