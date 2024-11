Fuga all'alt dei carabinieri: auto fuori strada a Laives, giovani in fuga

BOLZANO - La scorsa notte, in via San Giacomo a Laives, un'auto con tre giovani a bordo ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri a un posto di blocco. La situazione è rapidamente degenerata: i militari, con due pattuglie, si sono lanciati all’inseguimento del veicolo, che è terminato fuori strada in via delle Part.

Dopo l'incidente, i tre occupanti si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le loro tracce. Le prime indagini hanno rivelato che il veicolo è intestato a un cittadino di Laives, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti.

Le autorità stanno ora cercando di identificare i fuggitivi e di chiarire le motivazioni dietro il tentativo di eludere il controllo. Per i tre giovani sono già previste diverse contestazioni, tra cui l'inottemperanza all'alt, la perdita di controllo del veicolo e la fuga dopo un sinistro con danni alle cose.

L’episodio evidenzia la necessità di un controllo più rigoroso della sicurezza sulle strade, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite.