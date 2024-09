G7 Agricoltura: Meloni da il via all’export italiano verso i 70 miliardi

Al via il G7 Agricoltura: Meloni da il via all'export agroalimentare da 70 miliardi

Giorgia Meloni inaugura il G7 dell'Agricoltura a Siracusa, sottolineando l'importanza del Made in Italy nel settore agroalimentare.

Con un'esportazione che potrebbe raggiungere i 70 miliardi di euro, l'evento rappresenta un'opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze italiane.

L'Expo DiviNazione 24, organizzato sull'isola di Ortigia, trasforma un incontro istituzionale in una manifestazione aperta ai cittadini, con il coinvolgimento di aziende e produttori locali.

Un evento aperto e inclusivo

Il ministro Francesco Lollobrigida ha definito l'iniziativa "bella e intelligente", valorizzando il ruolo dell'agroalimentare come "questione di popolo".

La premier, dopo aver visitato la Cattedrale e ricevuto un dono per la figlia, ha elogiato l'evento dal palco, affiancata da un banchetto di prodotti tipici italiani.

Expo DiviNazione: un'esposizione di eccellenze

Dal 21 al 29 settembre 2024, l'isola di Ortigia ospita una mostra delle eccellenze italiane nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e del vivaismo/forestale.

L'iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Agricoltura e dal Comune di Siracusa, offre una vetrina unica per le innovazioni tecnologiche e la qualità dei prodotti italiani.

Focus su clima e sostenibilità

Durante la visita ai 200 stand dell'Expo, Meloni ha ribadito l'impegno del governo per le aree colpite da disastri naturali, come l'alluvione in Emilia Romagna, annunciando 20 milioni di euro per le prime necessità.

Lollobrigida ha sottolineato la necessità di nuove infrastrutture e strategie per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

"Non si tratta più di emergenze isolate, ma di eventi ciclici", ha dichiarato, invitando a una maggiore responsabilità.

Il ruolo dell'agricoltura nell'economia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha definito l'agricoltura il "polmone dell'economia", sottolineando l'importanza di affrontare le calamità naturali con un approccio strutturale e strategico.

Lollobrigida ha evidenziato come l'Italia stia guidando un cambio di rotta in Europa per un'agricoltura più sostenibile e resiliente.

Conclusione tra danza e musica

La prima giornata dell'evento si è conclusa con una performance coreografica diretta da Giuliano Peparini, con una marcia a ritmo di danza e musica che ha coinvolto i partecipanti in un'esperienza culturale e artistica unica.