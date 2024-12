Gemona: l’economia locale sotto pressione, negozi chiudono per tasse e crisi generale

La crisi economica sta colpendo duramente Gemona e molte altre città italiane. Secondo le ultime analisi, in tutto il Paese chiudono mediamente quattro negozi ogni ora. Il fenomeno è aggravato da tasse elevate, inflazione, costi operativi crescenti e una continua crescita del commercio online, che ha visto un aumento del 13% solo nel 2024. Questa transizione digitale sta riducendo il fatturato del commercio locale e portando alla chiusura di moltissime attività fisiche【8】【9】【10】.

A livello nazionale, negli ultimi dieci anni, sono scomparsi oltre 140.000 negozi, con un calo del 52% nelle nuove aperture rispetto al 2014. Settori come ristorazione e bar sono in grave sofferenza, con riduzioni fino al 40% nelle attività attive. Inoltre, il fisco sta risentendo di questa situazione: la chiusura dei negozi ha causato una perdita di oltre 5,2 miliardi di euro in tasse, tra cui IRPEF e TARI, somme che non vengono compensate dalle grandi piattaforme di e-commerce, spesso tassate in Paesi stranieri【8】【9】【10】.

Gemona riflette queste tendenze nazionali: la chiusura dei negozi impoverisce il tessuto urbano e sociale. Strade un tempo animate ora appaiono deserte, mentre i cittadini lamentano la perdita di servizi di prossimità. Le associazioni di categoria, come Confesercenti, chiedono interventi urgenti, tra cui incentivi fiscali, una riforma della tassazione locale e un maggiore equilibrio tra commercio digitale e tradizionale.

Questa crisi richiede risposte integrate, che coinvolgano politiche economiche mirate e una collaborazione tra istituzioni, imprenditori e comunità locali. L’obiettivo deve essere salvaguardare il tessuto commerciale, da sempre cuore pulsante delle città come Gemona, e offrire ai piccoli imprenditori strumenti per competere in un mercato in rapida trasformazione