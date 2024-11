Giornata Mondiale della Prematurità: Un Cuore Pieno di Gratitudine

In occasione della giornata mondiale della prematurità volevamo esprimere la nostra sincera e immensa gratitudine a tutto il personale medico e paramedico del reparto di “Terapia Intensiva Neonatale“ dell’azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro.



Qui la nostra Maria Francesca, nata prima del termine previsto per il parto, è stata accolta e curata per 5 mesi.



L’alto livello di specializzazione e professionalità del personale, che opera nel reparto, la loro dedizione assoluta, la profondissima umanità, l’amore incondizionato di ognuno di loro verso tutti i piccoli guerrieri nelle cullette fanno di questa realtà un simbolo di eccellenza sanitaria di cui siamo testimoni.



Non dimenticheremo mai tutto quello che abbiamo ricevuto in quei giorni.



Se la nostra bimba ora sta bene ed è a casa circondata dall’amore di mamma e papà è soprattutto grazie alle cure tempestive e premurose dei medici neonatologi, degli infermieri e di tutto il personale di questo splendido reparto che faranno sempre parte della nostra famiglia.



Grazie a tutti dal profondo del cuore



Maria Francesca, mamma e papà.