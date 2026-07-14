Giornate Vivariensi 2026 Storia e Archeologia dei Luoghi di Cassiodoro

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Un momento di condivisione, conoscenza e dialogo pensato come giornata di formazione per il clero diocesano.

La giornata dedicata alla restituzione del Vivarium Project a Squillace è iniziata con la visita allo scavo archeologico, offrendo ai partecipanti l'opportunità di osservare da vicino il lavoro di ricerca e le evidenze emerse nel sito dell'insediamento rurale romano di Ceraso, accompagnati dal prof. Domenico Benoci e dalla dott.ssa Angelita Troiani, che ha mostrato i materiali archeologici ritrovati sul sito.

A seguire, la conferenza ha permesso di contestualizzare il progetto, nato dal rinnovato interesse scientifico verso la figura di Cassiodoro Senatore, per il quale è in corso il processo di canonizzazione. L'incontro si è aperto con i saluti del dott. Alfredo Ruga, Funzionario della Soprintendenza ABAP CZ-KR, che ha ribadito l'attenzione con cui la Soprintendente, Arch. Stefania Argenti, segue il progetto; il saluto di Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace che ha sottolineato come iniziative di questo tipo non siano dettate da esclusive velleità culturali ma abbiano un valore comunitario e pastorale, seguito da Mons. Carlo dell'Osso, Segretario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, il quale ha richiamato l'attenzione sull'importanza che il progetto sia sostenuto, a partire dalla Diocesi, e da sacerdoti sensibili, anche dal mondo civile che deve contribuire concretamente al prosieguo delle attività di ricerca. Ha, inoltre, sottolineato l'importanza dell'archeologia per la società contemporanea, sulla scorta della Lettera Apostolica del Santo Padre, Papa Leone XIV, in occasione del centenario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Don Maurizio Franconiere, ha sottolineato le ricadute stabili in termini di incremento culturale, turistico e devozionale che il Vivarium Project sta suscitando a partire dal 2023. Ha preso la parola il Sindaco di Squillace, Enzo Zofrea, per ribadire l'importanza per tutto il comprensorio della provincia di Catanzaro di questa collaborazione di enti intorno alla figura di Cassiodoro. Quindi, il prof. Domenico Benoci ha presentato la dimensione generale del progetto a partire dalla sua natura transdisciplinare che, attraverso lo studio dei luoghi cassiodorei, vuole approfondire le dinamiche di formazione ed evoluzione dell'antica diocesi di Scolacium. Quindi ha passato la parola all'équipe del Vivarium Project a partire dalla relazione del dott. Dante Palmerino, che ha esposto i metodi e i risultati della ricerca archivistica. La dott.ssa Giulia Spadanuda ha esposto il metodo di rilievo fotogrammetrico per lo studio del territorio e dei monumenti antichi, mentre il dott. Lorenzo Turini ha mostrato le analisi antropologiche effettuate su una sepoltura rinvenuta nel sito di Ceraso. Le relazioni sono state concluse dalla restituzione visiva e dalla promozione del progetto: Stefania Frustaci ha presentato un modello di vestiario filologicamente coerente con gli indumenti dell'epoca di Cassiodoro, mentre Michela Franco, Stefano Fiorello e Andrea Pau hanno sottolineato l'importanza di creare una identità riconoscibile per il Vivarium Project attraverso una comunicazione dinamica e una scelta fotografica mirata a far comprendere il rapporto tra il sito, il paesaggio e il territorio.