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Sellia Marina, successo per il Grest 2026: oltre 260 partecipanti tra ragazzi, animatori e volontari nel segno di San Francesco d'Assisi

Tre settimane di attività, amicizia e crescita hanno trasformato l'Oratorio in un luogo di incontro, condivisione e riflessione sul rispetto del Creato

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la XIV edizione del Grest della Comunità Parrocchiale di Sellia Marina, un appuntamento ormai diventato una tradizione attesa da bambini, ragazzi e famiglie del territorio. Dal 18 giugno al 4 luglio, l'Oratorio si è trasformato in un vivace punto di riferimento educativo e ricreativo, capace di coinvolgere centinaia di persone in un percorso fatto di gioco, formazione, amicizia e valori cristiani.

L'edizione 2026 ha registrato numeri importanti, confermando la costante crescita dell'iniziativa. Hanno preso parte al Grest ben 172 ragazzi e ragazze, di cui 111 iscritti e 61 giovani animatori, affiancati dal Gruppo Oratorio, dai catechisti e da un prezioso gruppo di volontari, raggiungendo complessivamente 261 partecipanti.

Un grande lavoro di squadra dietro il successo del Grest

Dietro ogni attività, ogni sorriso e ogni momento vissuto durante queste settimane c'è stato l'impegno silenzioso ma fondamentale di decine di volontari che hanno coordinato l'organizzazione dell'intero Grest.

Chi ha operato in prima linea e chi ha lavorato dietro le quinte ha contribuito con disponibilità, competenza e spirito di servizio, permettendo lo svolgimento di un programma ricco di iniziative educative e ricreative.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei laboratori, in particolare al laboratorio musicale curato da Harmonia Maris e al laboratorio di cucito guidato da Michela Doria, attività che hanno offerto ai ragazzi l'opportunità di sviluppare creatività, manualità e spirito di collaborazione.

Le istituzioni e le associazioni protagoniste insieme ai ragazzi

Numerose realtà del territorio hanno scelto di sostenere e partecipare al percorso educativo del Grest 2026, offrendo ai giovani esperienze coinvolgenti e momenti di formazione.

Fondamentale è stata la presenza dei Carabinieri della Stazione e della Compagnia di Sellia Marina, affiancati dall'unità cinofila proveniente da Vibo Valentia con il cane Puma, che hanno avvicinato i ragazzi al tema della legalità e della sicurezza.

Grande entusiasmo hanno suscitato anche le attività organizzate dalla Combriccola dell'Allegria insieme a Felice Caristo, attraverso il coinvolgente gioco culturale Dr. Why, mentre l'associazione dei Vigili del Fuoco ha conquistato bambini e famiglie con Pompieropoli, l'iniziativa educativa dedicata alla prevenzione e alla sicurezza.

Importante anche la vicinanza delle istituzioni locali. Il sindaco di Sellia Marina Walter Placida e l'Amministrazione comunale hanno partecipato con il tradizionale momento conviviale e con la consegna della Bandiera Blu, simbolo della qualità ambientale del territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto inoltre al sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino, all'Amministrazione comunale, all'Associazione Valle dell'Alli, all'Associazione Artè e allo Chalet del Parco, che hanno accolto il gruppo durante le attività svolte a Taverna e nel cuore della Sila, regalando ai ragazzi un'esperienza immersa nella natura.

Il tema del Grest 2026: San Francesco d'Assisi e il rispetto del Creato

Il filo conduttore dell'edizione di quest'anno è stato la figura di San Francesco d'Assisi, esempio universale di semplicità, fraternità e amore verso il mondo creato.

Attraverso giochi, riflessioni, attività educative e momenti di condivisione, i ragazzi hanno approfondito il messaggio del Santo, imparando a guardare la natura come un dono prezioso da custodire.

Per San Francesco, ogni elemento del Creato è un fratello o una sorella, parte di un'unica famiglia voluta da Dio. Da questa visione nasce un insegnamento ancora oggi straordinariamente attuale.

I principali valori trasmessi durante il percorso sono stati:

Rifiuto del possesso , perché la natura non appartiene all'uomo ma rappresenta un dono affidato a tutta l'umanità.

, perché la natura non appartiene all'uomo ma rappresenta un dono affidato a tutta l'umanità. Stupore e gratitudine , imparando a riconoscere la bellezza del Creato come motivo di gioia e di lode.

, imparando a riconoscere la bellezza del Creato come motivo di gioia e di lode. Custodia responsabile, ricordando che ogni persona è chiamata ad essere custode dell'ambiente e non semplice utilizzatore delle sue risorse.

Il Cantico delle Creature, un messaggio ancora attuale

Durante il Grest è stato approfondito anche il significato del celebre Cantico delle Creature, composto da San Francesco d'Assisi circa ottocento anni fa.

Considerato uno dei primi grandi testi della letteratura italiana, il Cantico rappresenta ancora oggi un autentico messaggio di educazione ambientale, nel quale il Santo loda Dio attraverso tutte le meraviglie della natura: il sole, la luna, l'acqua, il vento, il fuoco e la terra.

Un insegnamento che continua a parlare anche alle nuove generazioni, invitandole a vivere nel rispetto dell'ambiente, nella solidarietà e nella consapevolezza che il Creato è un bene comune da proteggere.

Una comunità che cresce insieme

La conclusione della XIV edizione del Grest di Sellia Marina lascia il ricordo di settimane ricche di emozioni, amicizie e valori condivisi.

Ancora una volta la Comunità Parrocchiale ha dimostrato grande capacità organizzativa, spirito di accoglienza e forte senso di appartenenza, grazie al contributo di sacerdoti, catechisti, animatori, volontari, famiglie, istituzioni e associazioni.

Un'esperienza che conferma come il Grest rappresenti molto più di un semplice centro estivo: è un luogo dove i ragazzi crescono, imparano a vivere insieme, scoprono il valore del servizio e costruiscono relazioni autentiche che continueranno anche oltre l'estate.