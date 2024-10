Giovane accoltellato a Rozzano nel Milanese, Ilario Castello (Nuovo Sindacato Carabinieri): “Territorio emblematico dell’incidenza criminale nell’hinterland e nelle periferie, occorre intervenire sulle politiche della sicurezza”

“L’efferato crimine consumatosi a Rozzano ai danni di un povero giovane, che ha perso la vita dopo il suo turno di lavoro, è solo la punta dell’iceberg della criminalità dilagante che la politica continua ad affrontare più con dichiarazioni di circostanza che con la volontà di dare ai cittadini risposte forti e strumenti adeguati al Comparto Sicurezza e Difesa”: con queste parole Ilario Castello, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, commenta l’aggressione avvenuta nel Milanese ai danni di Manuel Mastrapasqua, il trentunenne accoltellato e deceduto successivamente in ospedale.

“Dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri – afferma – che hanno trovato il giovane a terra per strada, pare che sia stato colpito nel corso di una rapina finita malissimo: siamo certi che i nostri colleghi sapranno dare risposte all’altezza del terribile crimine consumato”.

“Un fatto gravissimo – commenta l’esponente sindacale – ma che purtroppo rappresenta soltanto l’ultimo allarme di una lunga serie di episodi di violenza nelle nostre città: quanto accade impone una riflessione sulla necessità di individuare congrue risorse per colmare le carenze organiche e strutturali, assicurare rinnovi contrattuali adeguati al lavoro prestato e, non meno importante, istituire norme a tutela dei cittadini e delle Forze di Polizia”.

Proprio in merito a Rozzano, tra i territori più complessi dell’hinterland milanese e con un elevato indice di incidenza criminale, Ilario Castello commenta l’uscita in libreria di un testo pubblicato da un collega carabiniere ormai in pensione.

Si tratta di “Toghe e feluche”, scritto da Massimiliano Filiberti, ex maresciallo dell’Arma.

“Un grande carabiniere – sottolinea Ilario Castello – che per lungo tempo, dieci anni, è stato comandante della Tenenza di Rozzano: il suo è un libro-verità che racconta cosa accade in un difficile territorio di periferia ad alto rischio di marginalità sociale”.

“Non ci sono solo le grandi metropoli a scontare le conseguenze di scelte poco coraggiose nelle politiche della sicurezza – conclude il segretario nazionale di NSC – ma anche i luoghi di provincia”.