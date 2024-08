Giovane di 23 anni muore a Falerna a causa di un malore improvviso

FALERNA - Un tragico evento ha scosso la comunità di Lamezia Terme e Falerna. Un giovane di 23 anni è deceduto ieri a causa di un improvviso malore mentre si trovava al bar di un lido con alcuni amici.

Il giovane, di nome Francesco R., era seduto con gli amici quando ha iniziato a sentirsi male. Subito, i presenti hanno allertato i soccorsi e i sanitari del 118 di Falerna sono giunti tempestivamente sul posto. I medici hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, effettuando ripetuti massaggi cardiaci nella speranza di far riprendere il battito al giovane.

Dopo oltre mezz'ora di interventi, il cuore di Francesco ha dato segni di ripresa. I sanitari hanno quindi deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Lamezia Terme per ulteriori cure. Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi, il giovane è deceduto nel primo pomeriggio.

Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso per un possibile trasferimento all'ospedale Pugliese di Catanzaro, ma la gravità della situazione non ha permesso di stabilizzare il giovane per il trasferimento.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragica perdita. Francesco era molto conosciuto e benvoluto da tutti, e la notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.