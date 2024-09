Giovani e Anziani insieme a Maida per il progetto “Incontra il tuo prossimo incontra te stesso”

MAIDA, 27 SETT. La III edizione del concorso “Giovinil…Mente” quest’anno con il progetto “Incontra il tuo prossimo incontra te stesso” ha messo al centro la tematica della solidarietà e della vicinanza ai più deboli.





Nell’ambito di questo progetto gli organizzatori hanno consegnato una targa riconoscimento alla casa di riposo per anziani “San Francesco di Paola” con sede a Maida, in uno splendido connubio che ha visto protagonisti con azioni di volontariato i ragazzi del servizio civile e delle scuole coinvolte di primo e secondo grado, che così hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con gli anziani residenti.





Un momento di scambio intergenerazionale utile per far comprendere ai giovani, attraverso un’esperienza diretta, la bellezza della solidarietà, il valore profondo dello stare vicino alle persone più deboli e, nel caso degli anziani, la possibilità di ascoltare quel grande tesoro di sapere e di conoscenze di cui essi sono portatori, con tutto il carico di sentimenti e di affetti che ne deriva.





In una nota la dirigenza della casa di riposo “San Francesco di Paola” ha espresso il proprio apprezzamento: “Ringraziamo l’associazione AIParC per il riconoscimento ricevuto e per aver voluto inserire la nostra organizzazione in un progetto più ampio, cogliendo in pieno lo spirito di valorizzare il lavoro delle tante strutture diffuse sull’intero territorio nazionale che accudiscono quel grande patrimonio di umanità e di storia che è rappresentato dai nostri anziani. Quando questo patrimonio incontra le giovani generazioni quello che nasce è qualcosa di molto bello, una trasmissione di sapere, di affetti e di legami che riempiono il cuore di chi ha la fortuna di vivere questa esperienza”.





Il progetto ideato e realizzato dall’associazione AIParC (associazione italiana parchi culturali) di Lamezia Terme è stato attuato grazie all’accordo di collaborazione tra l’associazione, il dipartimento per le politiche giovanili, il servizio civile universale e la Regione Calabria; ha coinvolto con il patrocinio gratuito i comuni di Lamezia Terme, Maida, San Pietro a Maida, Feroleto, Curinga, Serrastretta, la Diocesi di Lamezia Terme, con la sponsorizzazione del Comune di Pianopoli.