Giovedì 26 Settembre cerimonia di premiazione della III Edizione di Giovanil...Mente

Il 26 Settembre Cerimonia di premiazione Concorso Giovanil...Mente III Edizione

Si svolgerà giovedì 26 settembre dalle 9 alle 12 nella Chiesa di San Benedetto di Lamezia Terme la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso Giovanil…Mente bandito dal tema “Incontra il tuo prossimo incontra te stesso” ideato da AIParC Lamezia presieduto dalla giornalista Dora Anna Rocca e che ha trovato una adesione massiccia tra gli studenti sia di scuola secondaria di primo che di secondo grado. Il concorso molto elaborato ed articolato ha richiesto un anno di lavoro ed ha visto gli studenti protagonisti di attività di volontariato all’interno delle tante associazioni operanti sul territorio, le quali riceveranno targa di riconoscimento nel corso della cerimonia. A collaborare all’iniziativa i Comuni di Pianopoli (sponsor dell’iniziativa), Lamezia Terme, Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Serrastretta, Feroleto Antico e la Diocesi di Lamezia Terme. Il progetto è stato realizzato in attuazione dell’accordo di collaborazione tra il dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale e la Regione Calabria. Come è prassi per l’Associazione annualmente viene pubblicata una raccolta dei lavori più significativi degli studenti partecipanti. Quest’anno dato il tema trattato che è quello della solidarietà tutti gli elaborati dei ragazzi sono entrati a far parte di una pubblicazione edita dalla Grafichè editrice curata da AIParC Lamezia e che sarà donata ai vincitori, alle scuole partecipanti ed ai Comuni, alle Associazioni (casa di riposo Tamburelli, di Curinga e di Maida, casa Alzal, Avo, Comunità progetto Sud, protezione civile di San Pietro a Maida, Caritas diocesana e parrocchiale, Lucky Friends) che con la loro disponibilità hanno consentito agli studenti di vivere esperienze uniche ricche di umanità. Comunicano dalla Presidenza di AIParC Lamezia Terme che il progetto partito a gennaio è stato molto partecipato e che in molti hanno completato gli step proposti dal bando, ragion per cui tali studenti riceveranno un riconoscimento ed attestato aldilà della loro posizione in graduatoria. Il concorso giunto alla sua terza edizione quest’anno ha avuto come tema Incontra il tuo prossimo incontra te stesso e spiegano gli organizzatori: «Gli studenti hanno dimostrato un altro senso di responsabilità ed hanno avuto modo di accrescere non solo il loro livello culturale, ma soprattutto il loro sostrato umano. Un percorso quello intrapreso che ha avuto il significato di far riscoprire sé stesso nell’altro, in una società in cui l’empatia tra persone sta diventando sempre più rara».