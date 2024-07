Giunta regionale. A Calabrese anche ambiente, turismo, Its e Alta formazione

“Esprimo enorme soddisfazione per la fiducia che mi è stata confermata questa mattina nel rimpasto di Giunta regionale a distanza di un anno e mezzo dalla mia nomina.

Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto che oltre ad avermi confermato le deleghe al LAVORO e FORMAZIONE PROFESSIONALE ha ritenuto in accordo con i leader di Fratelli d'Italia assegnarmene altre molto importanti per lo sviluppo della nostra Regione (TURISMO, TUTELA DELL'AMBIENTE, ITS e ALTA FORMAZIONE). Un riconoscimento politico che mi porterà a impegnarmi maggiormente e con più responsabilità insieme alla Giunta, al Presidente Occhiuto e al mio partito con il Presidente Giorgia Meloni che ringrazio per la rinnovata fiducia a rappresentare Fratelli d'Italia nel Governo della Regione Calabria.

Ringrazio inoltre il coordinatore regionale Wanda Ferro, il responsabile dell'organizzazione Giovanni Donzelli, il gruppo consiliare di Fdi, la Deputazione parlamentare nazionale ed europea del partito che hanno riposto fiducia nella mia persona. Insieme stiamo costruendo un futuro diverso della nostra Regione accanto al Governo Meloni e sentiamo il dovere, visto anche il consenso ricevuto nell’ultima tornata elettorale, di impegnarci maggiormente nell’esclusivo interesse della nostra Regione e dei calabresi”. Lo afferma Giovanni Calabrese dopo la ridisegnazione della Giunta regionale del presidente della Regione Calabria.