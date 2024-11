Gli All Blacks incontrano i giocatori della Juve in vista di Italia-Nuova Zelanda all’Allianz Stadium

Un incontro speciale ha animato questa mattina il centro di allenamento della Juventus alla Continassa.

I leggendari All Blacks, simbolo del rugby mondiale, hanno fatto visita ai giocatori bianconeri in un momento di scambio culturale e sportivo.

Guidati dal commissario tecnico Oscar Robertson, i campioni della Nuova Zelanda hanno immortalato la giornata con una foto ricordo e si sono cimentati in alcuni palleggi con la squadra di Thiago Motta.

L’evento precede l’attesa sfida tra Italia e Nuova Zelanda, in programma sabato sera alle 21.10 presso l’Allianz Stadium di Torino.

Per la prima volta, l’impianto ospiterà una manifestazione non calcistica: la partita, valida per le Autumn Nations Series, segna un momento storico per lo stadio e per il rugby in Italia.

Gli Azzurri nelle Autumn Nations Series

Gli All Blacks arrivano a Torino con il peso della loro fama e della loro storia, pronti a sfidare una Nazionale italiana che ha già affrontato due partite in queste Autumn Nations Series.

Dopo la sconfitta per 50-18 contro l’Argentina lo scorso 9 novembre alla Dacia Arena di Udine, gli Azzurri hanno ritrovato il sorriso grazie a una vittoria in rimonta contro la Georgia, battuta 20-17 nello stadio Luigi Ferraris di Genova.

La sfida contro i neozelandesi rappresenta per l’Italia un banco di prova importante per misurare la propria crescita nel panorama internazionale del rugby.

Gli All Blacks, con la loro spettacolare haka e il loro gioco dinamico, richiamano sempre un pubblico appassionato e curioso, e l’appuntamento di sabato si preannuncia un evento imperdibile.

L’Allianz Stadium si apre al rugby

La scelta dell’Allianz Stadium come teatro della partita segna un passo significativo nell’apertura del tempio bianconero a nuove discipline sportive.

La struttura, tra le più moderne d’Europa, offrirà una cornice d’eccezione per il confronto tra due squadre determinate a lasciare il segno in questa edizione delle Autumn Nations Series.

Torino si prepara dunque a vivere un weekend all’insegna dello sport e della passione, con il rugby che si affianca al calcio per celebrare i valori universali di competizione, rispetto e inclusione.