Gli spettacoli musicali di dicembre al Teatro della Quattordicesima di Milano

Il teatro della Quattordicesima, storica sala nel cuore dell’ex zona 14 del Comune di Milano (in via Oglio 18), continua con la Stagione di apertura, e il Direttore Pietro Froiio, insieme con il Direttore Artistico Simone Ranieri, sono lieti di presentarvi gli appuntamenti di dicembre, che vanno dalla musica agli spettacoli per i più piccoli.

Sono state attivate due PROMO:

1. PROMO CARNET NATALE DUE SPETTACOLI A 40 euro.

2. In riferimento ai concerti del 19 e 21 dicembre, sono state create delle nuove tariffe (non serve inserire codici sconti) è la PROMO MUSICA NATALE:

19 DICEMBRE GRANDI MUSICHE

Poltronissima 23 euro

Primo settore 20 euro

Secondo settore 15 euro



21 DICEMBRE GOSPEL

15 euro posto unico

Ecco i prossimi titoli:

19 DICEMBRE 2025 – ORE 21.00

Grandi musiche per grandi film

Orchestra a plettro Città di Milano

Direttore d’orchestra: Augusto Scibilia

L’orchestra a plettro di Milano, composta da tutta la famiglia degli strumenti a plettro, che vede in scena quaranta musicisti, tra mandolini e mandole, porta sul palco le grandi colonne sonore dei film per creare un ponte con il grande pubblico e restituire le grandi emozioni dei film che non abbiamo mai dimenticato.

La colonna sonora è parte essenziale del linguaggio cinematografico: accompagna le immagini, intensifica le emozioni e rende memorabili le storie. Spesso poco considerata, è in realtà una forma d’arte potente, capace di parlare direttamente all’anima dello spettatore.

Partiture intense e affascinanti che hanno contribuito in maniera nascosta e imprescindibile al successo delle storie a cui sono legate e a lasciare un segno nella storia del grande cinema internazionale.

da Zorba il Greco

M. Teodorakis

Sirtaki

da Scandalo al sole

M. Steiner

Tema

da La Stangata

S. Joplin

The Entertainer

da Il Gattopardo

N. Rota

Valzer “Verdi”,

Mazurka,

Walzer del “Commiato

da Amarcord

N. Rota

Tema

da Il Gladiatore

H. Zimmer

We are free

da Schindler’s List

J. William

Tema

da Il Mago di Oz

H. ArlenOver the rainbow

da Colazione da Tiffany

H. Mancini

Moon River

da Love Story/ Anonimo Veneziano

L. Cipriani

Tema

da Per qualche dollaro in più,

E. Morricone

Il buono, il brutto, il cattivo,

Giù la testa

Omaggio ad Ennio

da La vita è bella

N. Piovani

Viva Giosuè

TICKETS

https://www.vivaticket.com/it/ticket/orchestra-a-plettro-grandi-musiche-per-grandi-film/276956

21 DICEMBRE – 16.30

Concerto gospel

Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir

Dal cuore della comunità di Abbiategrasso alla scena nazionale, ARDS Gospel Choir è un punto di riferimento nella diffusione del gospel in Italia. Nato alla fine degli anni ’70 come coro liturgico della Basilica di Santa Maria Nuova, il gruppo evolve, sotto la direzione del Maestro Alberto Meloni, abbracciando in modo deciso la musica gospel come scelta artistica e testimonianza di fede.

Negli anni, ARDS Gospel Choir ha costruito un percorso solido e coerente, volto a trasmettere attraverso il canto non solo energia, ma anche valori di condivisione, accoglienza e solidarietà. Il repertorio, interamente dedicato al gospel, coinvolge circa venticinque coristi e una band di cinque musicisti che accompagnano ogni esibizione dal vivo, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente, autentica e carica di emozione.

Il coro si è distinto sul territorio e in importanti eventi nazionali, prendendo parte a manifestazioni di rilievo come il musical “Jesus Christ Superstar” a Milano, concerti con artisti del calibro di Laura Pausini e partecipazioni a festival e iniziative benefiche in tutta Italia. Ogni anno, in occasione del concerto di Natale nella città di Abbiategrasso, il gruppo dedica spazio e attenzione a organizzazioni e progetti a forte impatto sociale, promuovendo la musica come motore di solidarietà concreta.

L’appartenenza a Feder Gospel Choirs – che riunisce cori gospel da tutta Italia ed organizza workshop e grandi concerti collettivi – rafforza lo spirito di collaborazione e la volontà di diffondere il valore del gospel, inteso non solo come genere musicale ma come linguaggio universale di dialogo e speranza.

Info e prenotazioni:

[email protected]

Tel 3534881544

TICKETS: https://corrieredellosport.vivaticket.it/it/event/al-ritmo-dello-spirito-gospel-choir/285497?qubsq=bf856c83-6878-4ef4-b978-8f779a373397&qubsp=da591149-9c95-411c-9934-ab93829d0b27&qubsts=1764163823&qubsc=bestunion&qubse=vivaticketserver&qubsrt=Safetynet&qubsh=258c91b6b411f7e2c6fc5dff963b169d

1 GENNAIO 2026 ore 11:30

I Grandi Classici

Orchestra a plettro Città di Milano

Direttore d’orchestra: Augusto Scibilia

POSTO UNICO: 5 euro || I posti non sono assegnati

Info e prenotazioni:

[email protected]

Tel 3534881544

Questo concerto celebra i capolavori più celebri e amati della musica classica, rivisitati attraverso il suono unico e affascinante dell’Orchestra a plettro. Da Bach a Mozart, da Beethoven a Tchaikovsky, ogni brano viene reinterpretato con freschezza e sensibilità, offrendo una nuova prospettiva su composizioni immortali. La presenza di solisti d’eccezione, come mandolinisti o violinisti, arricchisce ulteriormente l’esperienza, portando in scena esecuzioni vibranti e cariche di emozione.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla bellezza della musica classica, riscoprendone il fascino con un tocco inedito e sorprendente.

TICKETS

https://www.vivaticket.com/it/ticket/orchestra-a-plettro-concerto-di-capodanno-i-grandi-classici/276957