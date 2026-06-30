Catanzaro. Graduatorie buoni libri 2025 2026: ecco come consultarle e cosa fare

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Buoni libri 2025 2026 a Catanzaro pubblicate le graduatorie per le famiglie

Elenchi consultabili in fondo all’articolo per scuole secondarie di primo e secondo grado

Il Comune di Catanzaro ha pubblicato le graduatorie per il contributo buoni libri relativo all’anno scolastico 2025/2026, una misura di sostegno pensata per aiutare le famiglie nell’acquisto dei testi scolastici.

Gli elenchi dei beneficiari sono ora disponibili e permettono agli studenti e ai nuclei familiari che hanno presentato domanda di verificare l’esito della richiesta.

Dove consultare le graduatorie dei buoni libri

Le graduatorie buoni libri 2025/2026 a Catanzaro sono consultabili in fondo a questo articolo, dove sono riportati gli elenchi dei beneficiari suddivisi per ordine di scuola.

Gli elenchi riguardano le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado, con distinzione tra biennio e triennio, così da permettere alle famiglie di individuare più facilmente la graduatoria di riferimento e verificare l’eventuale ammissione al contributo.

Come recuperare il numero di protocollo della domanda

Per chi avesse difficoltà a individuare la propria domanda, sul sito del Comune di Catanzaro è disponibile anche un vademecum dedicato al recupero del numero di protocollo.

Il documento è rivolto a coloro che hanno presentato la richiesta attraverso il portale DemaPA e hanno necessità di recuperare il codice utile per consultare correttamente la graduatoria.

Un aiuto concreto per il diritto allo studio

Il contributo buoni libri rappresenta un supporto importante per le famiglie, soprattutto in un periodo in cui le spese scolastiche incidono in modo significativo sui bilanci domestici.

La misura rientra tra gli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio, favorendo l’accesso ai libri di testo e sostenendo gli studenti delle scuole secondarie del territorio comunale.

Cosa devono fare le famiglie

Le famiglie interessate sono invitate a consultare con attenzione le graduatorie pubblicate in fondo all’articolo e a verificare la presenza della propria domanda attraverso il numero di protocollo.

In caso di necessità, è possibile fare riferimento alle indicazioni contenute nel vademecum pubblicato dal Comune per recuperare il protocollo della domanda già inviata tramite DemaPA.

Descrizione

Sono consultabili le graduatorie per il contributo buoni libri relativi all’anno scolastico 2025/2026. Gli elenchi dei beneficiari sono suddivisi tra le scuole secondarie di primo e secondo grado (biennio e triennio) del territorio comunale. E' pubblicato anche un vademecum per coloro che avessero necessità di recuperare il numero di protocollo della domanda, già inviata attraverso il portale DemaPA.

Graduatorie Scuole secondarie di primo grado

Graduatorie Scuole secondarie di secondo grado-biennio

Graduatorie Scuole secondarie di secondo grado-triennio

Vademecum recupero numero protocollo