Maturità 2026, oggi la seconda prova: ecco le materie, la durata e cosa devono aspettarsi gli studenti
La prova più temuta dell'Esame di Stato entra nel vivo
Dopo il tema di italiano affrontato nella giornata inaugurale dell'Esame di Maturità 2026, oggi per oltre mezzo milione di studenti italiani è il momento della seconda prova scritta, considerata da molti il passaggio più impegnativo dell'intero percorso d'esame.
La prova, in programma venerdì 19 giugno con inizio alle ore 8:30, riguarda la disciplina caratterizzante di ciascun indirizzo di studio e rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare le competenze specifiche acquisite nel corso degli anni scolastici.
Seconda prova Maturità 2026: le materie previste per ogni indirizzo
Ogni percorso scolastico affronta una prova differente, strettamente collegata alle discipline principali del proprio curriculum.
Tra le materie più attese figurano:
- Latino per il Liceo Classico
- Matematica per il Liceo Scientifico
- Lingua e Cultura Straniera 1 per il Liceo Linguistico
- Economia Aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
- Discipline progettuali e tecniche per gli istituti tecnologici
- Prove teoriche e pratiche per i licei Artistico, Musicale e Coreutico
La seconda prova è predisposta a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e mira a verificare le conoscenze approfondite e le capacità applicative degli studenti nelle materie che caratterizzano il loro percorso di studi.
Quanto dura la seconda prova della Maturità 2026
Uno degli aspetti che differenzia maggiormente i vari indirizzi riguarda la durata della prova.
Ecco i tempi previsti:
Liceo Classico e Scientifico
- Durata massima: 6 ore
Liceo Linguistico e Scienze Umane
- Durata variabile: da 4 a 6 ore
Liceo Artistico
- Durata complessiva fino a 18 ore, distribuite su tre giornate
Liceo Musicale e Coreutico
- Prova articolata in una parte teorica e una pratica
Istituti Professionali
- In alcuni indirizzi la prova può arrivare fino a 12 ore complessive, distribuite su due giorni
Il Ministero indica sempre nella traccia ufficiale sia la durata totale della prova sia il tempo minimo di permanenza in aula prima della consegna dell'elaborato.
Calcolatrici ammesse alla seconda prova di Matematica
Per gli studenti del Liceo Scientifico è consentito l'utilizzo di alcune tipologie di calcolatrici scientifiche e grafiche, purché comprese nell'elenco ufficialmente autorizzato dal Ministero.
L'obiettivo è consentire l'utilizzo di strumenti tecnologici utili alla risoluzione dei problemi, mantenendo però criteri uniformi e trasparenti per tutti i candidati.
Come viene corretta la seconda prova
Nonostante la materia sia generalmente affidata a un commissario esterno, la correzione non viene effettuata da un singolo docente.
La valutazione della seconda prova della Maturità 2026 avviene infatti in modo collegiale e coinvolge l'intera commissione d'esame, garantendo maggiore equilibrio e uniformità nel giudizio finale.
Commissioni d'esame e percentuale degli ammessi
Per questa sessione della Maturità 2026 sono state costituite 13.996 commissioni d'esame su tutto il territorio nazionale.
Ogni commissione è composta da:
- un presidente esterno;
- due commissari esterni;
- due commissari interni.
Sul fronte delle ammissioni, i dati nazionali evidenziano una percentuale particolarmente elevata: il 96,8% degli studenti è stato ammesso all'Esame di Stato.
Le regioni con il maggior numero di ammessi
Analizzando i dati territoriali emergono alcune differenze significative.
Le regioni con il più alto tasso di ammissione sono:
- Molise: 97,7%
- Veneto: 97,3%
- Basilicata: 97,2%
- Emilia-Romagna: 97,2%
In fondo alla classifica si trovano:
- Sardegna: 93,0%
- Liguria: 94,5%
Numeri che confermano comunque una partecipazione molto ampia degli studenti italiani all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Gli auguri di Meloni e Valditara ai maturandi
Nella giornata di apertura degli esami non sono mancati i messaggi di incoraggiamento provenienti dalle istituzioni.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivolto agli studenti un videomessaggio invitandoli ad affrontare la prova con fiducia, ricordando che l'esame rappresenta il risultato di anni di impegno, sacrifici e crescita personale.
Anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incoraggiato i maturandi a valorizzare i propri talenti e a vivere questa esperienza come un'opportunità per mettere in luce le competenze e la maturità raggiunte durante il percorso scolastico.
Un passaggio importante verso il futuro
La seconda prova della Maturità 2026 rappresenta uno dei momenti più significativi dell'intero percorso scolastico. Oltre alla preparazione disciplinare, gli studenti sono chiamati a dimostrare capacità di ragionamento, organizzazione e gestione dello stress.
Dopo questa fase, il percorso verso il diploma proseguirà con i colloqui orali, ultimo passaggio prima del conseguimento del tanto atteso titolo di studio.
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