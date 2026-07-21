CENSIS 2026/2027: UMG ultima in classifica. I rappresentanti Ivanova e Ruscelli scrivono al Rettore per l'istituzione del Centro Linguistico d'Ateneo (CLA) e per l'implementazione dei servizi di internazionalizzazione UMG.

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Catanzaro, 21 Luglio 2026 – La recente pubblicazione della Classifica CENSIS dei medi Atenei Statali (10.000-20.000 iscritti) per l'edizione 2026/2027, che colloca l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro all'ultimo posto della graduatoria generale, ha spinto due rappresentanti degli studenti a scrivere formalmente al Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Cuda, per sollecitare interventi concreti sul fronte dell'internazionalizzazione dell'Ateneo.

La lettera, indirizzata al Rettore lo scorso 18 luglio, porta le firme di Irina Yordanova Ivanova, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento DiGES, e Niccolò Ruscelli, rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Paritetica DiGES.

Secondo quanto evidenziato dai due rappresentanti, una delle cause principali del deludente posizionamento in classifica sarebbe riconducibile proprio all'indicatore "internazionalizzazione", sul quale l'Ateneo catanzarese sconterebbe un ritardo strutturale rispetto agli altri atenei del medesimo cluster.

Una battaglia che parte da lontano

Non si tratta di una richiesta estemporanea: l'associazione universitaria "Artù", di cui i due firmatari fanno parte, si batte da tempo per l'istituzione e la regolamentazione di un Centro Linguistico d'Ateneo (CLA). La proposta era stata presentata pubblicamente già il 1° febbraio 2024 durante un'iniziativa presso la Libreria UBIK di Catanzaro, e successivamente illustrata alla Fondazione Università "Magna Græcia" e alla Commissione Paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, raccogliendo in entrambe le sedi pareri unanimemente positivi.

A rafforzare la richiesta è intervenuta anche una delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti UMG, che nella seduta del 13 giugno 2026 ha approvato all'unanimità un pacchetto di proposte per il potenziamento dei servizi di internazionalizzazione dell'Ateneo: titoli congiunti e doppi titoli, accordi con università straniere, corsi erogati in lingua straniera, borse di mobilità, riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero e potenziamento dei Corsi di dottorato.

Le richieste al Rettore

valutare con attenzione le istanze già presentate relative all'istituzione del CLA e all'implementazione dei servizi di internazionalizzazione;

individuare gli organi e le strutture dell'Ateneo più idonei ad avviare l'iter istitutivo del Centro;

fornire un riscontro, anche informale, sullo stato di avanzamento delle proposte;

aprire un confronto diretto per definire un percorso e una tempistica concreta di attuazione.

“Il miglioramento della posizione dell'Ateneo nelle classifiche nazionali richiede un impegno corale e nel tempo – affermano Ivanova e Ruscelli – ma riteniamo che sull'internazionalizzazione si possa e si debba intervenire da subito, con misure concrete e a costo contenuto.”

I rappresentanti degli studenti si dichiarano infine disponibili a collaborare attivamente con la governance dell'Ateneo per la stesura di un progetto più dettagliato.















Per informazioni:

Associazione universitaria “ARTU’”

Iscritta all’Albo delle Associazioni universitarie della Fondazione UMG con determina n. 356/2024 del 21.10.2024

Campus Universitario “Salvatore Venuta”

Viale Europa – Loc. Germaneto, 88100 Catanzaro

cell: +39 3202854157



e-mail: [email protected]