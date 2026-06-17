Maturità 2026 in Calabria, oltre 18 mila studenti pronti all’esame di Stato

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Ammessi al 96,6% e lieve calo dei candidati rispetto allo scorso anno

La Maturità 2026 in Calabria coinvolgerà complessivamente 18.055 candidati, tra studenti delle scuole statali e delle scuole paritarie. I dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito evidenziano una lieve diminuzione rispetto al 2025, quando i candidati erano stati 18.349.

Nonostante il calo dell’1,6%, l’esame di Stato continua a rappresentare uno dei momenti più importanti del percorso scolastico per migliaia di giovani calabresi, chiamati a concludere il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado.

Esame di Maturità 2026, la percentuale degli ammessi in Calabria

I numeri mostrano un quadro complessivamente positivo. La percentuale degli studenti ammessi all’Esame di Stato 2026 raggiunge infatti il 96,6%, mentre i non ammessi si fermano al 3,4%.

Si tratta di un dato che conferma l’elevato livello di preparazione raggiunto dagli studenti nel corso dell’anno scolastico e il lavoro svolto da docenti e istituti scolastici sul territorio regionale.

Quando iniziano gli esami di maturità

L’avvio ufficiale della Maturità 2026 è fissato per giovedì 18 giugno, giorno in cui tutti gli studenti italiani affronteranno la tradizionale prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

Successivamente si svolgerà la seconda prova, diversa in base all’indirizzo scolastico frequentato, seguita dai colloqui orali davanti alle commissioni d’esame.

Quanti sono i maturandi nelle province calabresi

Analizzando i dati provinciali emerge una distribuzione piuttosto eterogenea degli studenti chiamati ad affrontare l’esame.

Ecco il numero dei candidati per provincia:

Cosenza: 6.253 candidati

6.253 candidati Reggio Calabria: 5.641 candidati

5.641 candidati Catanzaro: 3.091 candidati

3.091 candidati Vibo Valentia: 1.559 candidati

1.559 candidati Crotone: 1.511 candidati

La provincia di Cosenza si conferma quella con il maggior numero di maturandi, seguita da Reggio Calabria, mentre Crotone registra il numero più contenuto di candidati.

Commissioni e candidati esterni

Per garantire il corretto svolgimento delle prove, in tutta la regione sono state costituite 549 commissioni d’esame, chiamate a seguire le varie fasi della valutazione.

Nel dettaglio:

17.545 candidati interni

510 candidati esterni

18.055 candidati complessivi

I candidati esterni rappresentano una quota ridotta del totale, ma testimoniano la presenza di percorsi scolastici differenti che confluiscono comunque nell’esame conclusivo.

Un appuntamento decisivo per migliaia di studenti calabresi

L’Esame di Maturità 2026 in Calabria rappresenta un passaggio fondamentale verso il futuro accademico e professionale degli studenti. Per molti sarà il primo grande banco di prova prima dell’ingresso all’università, nei percorsi di formazione specialistica o nel mondo del lavoro.

Con oltre 18 mila maturandi, centinaia di commissioni e una percentuale di ammessi superiore al 96%, la Calabria si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno scolastico, tra emozione, aspettative e nuove opportunità per i giovani del territorio.