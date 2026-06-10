Orientamento universitario, a Padova il progetto MeMo per rendere più equo l’accesso agli studi

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Un percorso gratuito alla Scuola Galileiana per valorizzare il talento degli studenti e favorire scelte universitarie più consapevoli

Alla Scuola Galileiana di Padova il progetto MeMo

Concluso l’anno scolastico, 80 studenti del quarto anno delle scuole superiori provenienti da Calabria, Umbria, Lombardia e Veneto sono arrivati a Padova per partecipare al progetto MeMo, il programma nazionale gratuito di orientamento universitario ospitato nella nuova sede della Scuola Galileiana di Studi Superiori.

L’iniziativa prevede quattro giornate residenziali dedicate alla scoperta del mondo universitario, con lezioni, laboratori, momenti di confronto e attività guidate. L’obiettivo è accompagnare gli studenti nella scelta del proprio futuro formativo, aiutandoli a riconoscere capacità, interessi e possibilità concrete di crescita.

Un progetto per favorire equità e mobilità sociale

Il progetto MeMo nasce con una finalità chiara: rendere l’accesso agli studi universitari più equo, soprattutto per i giovani talentuosi che possono incontrare ostacoli di natura economica, sociale o territoriale.

Attraverso un percorso gratuito e immersivo, gli studenti hanno la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente accademico, confrontarsi con docenti e tutor e comprendere meglio le opportunità offerte dall’università. In questo modo, l’orientamento universitario diventa non solo uno strumento informativo, ma anche un’occasione concreta di inclusione e di mobilità sociale.

Il ruolo dei tutor della Scuola Galileiana

A seguire gli allievi durante le attività sono anche i tutor, studenti della Scuola Galileiana, che accompagnano i partecipanti nei diversi momenti del percorso. La loro presenza rappresenta un valore aggiunto, perché permette ai ragazzi di confrontarsi con coetanei che hanno già vissuto l’esperienza della scelta universitaria e del percorso di alta formazione.

Nel servizio sono presenti le interviste a Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Padova, e a Chiara Ferrari, studentessa e tutor del progetto MeMo.

Padova al centro dell’orientamento universitario

Con questa iniziativa, Padova conferma il proprio ruolo di riferimento nel campo della formazione e dell’orientamento universitario. Il progetto MeMo offre agli studenti un’esperienza formativa preziosa, pensata per ampliare le opportunità, valorizzare il merito e sostenere scelte più libere, consapevoli e informate.