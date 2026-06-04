Il Piano Nazione Agenda Sud 2025 trasforma il Plesso Samà: un cantiere di creatività, inclusione e realtà virtuale

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Ecco il testo con le parole SEO evidenziate, senza modificarlo:

Si è conclusa con straordinario successo la presentazione dei moduli didattici della scuola primaria: un lavoro di squadra che ha unito innovazione digitale, competenze chiave e la partecipazione entusiasta delle famiglie.

Grandi emozioni e tanta partecipazione all'Istituto Comprensivo “CZ Sala S. Maria Milani-Preti”, presso il plesso di scuola primaria Samà, in occasione della giornata conclusiva dedicata alle attività del Piano Nazionale "Agenda Sud". Un plesso che per l'occasione si è mostrato in continuo movimento, trasformandosi in un vero e proprio cantiere di creatività ed energia pura per un progetto mirato a contrastare la dispersione scolastica e a potenziare le competenze chiave, garantendo a ogni bambina e bambino un percorso formativo stimolante, ricco ed equo.

A fare gli onori di casa è stata la maestra Concetta Passafaro, in qualità di Fiduciaria di plesso e docente di supporto del PN Agenda Sud 2025, che ha espresso profondo orgoglio per il percorso compiuto: «La riuscita di questi moduli è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra. Durante lo svolgimento dei laboratori, svoltisi in contemporanea, la scuola ha preso vita in modo unico. Aule e corridoi si sono riempiti di un’energia speciale: i bambini hanno interagito liberamente, confrontandosi e condividendo spazi e idee. È stato un momento di forte socializzazione, in cui la scuola si è confermata una comunità aperta, dinamica e unita».

L'iniziativa ha incassato il pieno plauso e la soddisfazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, che ha dichiarato: «Il successo di questa progettualità dimostra l'efficacia di una scuola che sa guardare al futuro, capace di coniugare l'innovazione metodologica con il benessere inclusivo dei nostri alunni. Ringrazio l'intera comunità scolastica per aver risposto con così tanta lungimiranza e sinergia a una sfida educativa di ampio respiro, che valorizza concretamente il nostro Istituto».

Il momento più sorprendente ed emozionante della giornata ha visto protagonisti i genitori. Grazie all'iniziativa dell'Animatore Digitale, Prof. Giuseppe Gualtieri, e del prof. Carmine Iannibelli membro del Team Digitale, le famiglie hanno potuto vivere un’esperienza immersiva straordinaria. Indossando i visori, i genitori si sono letteralmente "immersi" nella realtà virtuale, provando in prima persona le stesse tecnologie e le stesse attività vissute dai propri figli durante i moduli didattici. Tra stupore e commozione, l'iniziativa ha gettato un ponte tecnologico ed emotivo tra le mura scolastiche e le case, rendendo i genitori partecipi attivi del cambiamento digitale della scuola.

Il cuore pulsante dell'Agenda Sud ha visto scendere in campo gli alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta, suddivisi in tre percorsi specifici ad altissimo valore formativo:

"Matematica facile" (Classi 2ª e 3ª): Un modulo guidato dall'esperta Ins. Oriella Donato e dalla tutor Ins. Vincenza Santopolo, pensato per avvicinare i più piccoli alla logica e ai numeri in modo divertente e accessibile.

"Parole in gioco" (Classi 3ª e 4ª): Curato dall'esperta Ins. Giovanna Giglio e dalla tutor Ins. Anna Ruga, dove la lingua e la comunicazione sono diventate terreno di scoperta e potenziamento espressivo.

"Dal testo alla rappresentazione" (Classe 5ª): Con l'esperta Ins. Mariangela Giroldini e la tutor Ins. Anna Vetere, un meraviglioso viaggio che ha trasformato la parola scritta in azione, immagini e coralità.

Un successo pratico, burocratico e logistico che non sarebbe stato possibile senza una macchina organizzativa perfetta. Durante la presentazione sono andati i più sentiti ringraziamenti al Prof. Carmine Iannibelli (docente di supporto al Piano), che in totale sinergia con la maestra Concetta Passafaro ha supportato la Dirigenza in ogni fase gestionale; al Funzionario E.Q. Antonio Lepera e agli Assistenti Amministrativi Rita Benicasa e Roberto Trombetta per l'instancabile e prezioso lavoro amministrativo dietro le quinte.

Un plauso speciale è stato rivolto a tutte le colleghe del plesso per la straordinaria collaborazione, al prezioso e insostituibile supporto logistico del collaboratore scolastico, il Signor Rosario Merlo, e infine a tutte le famiglie, per la costante fiducia e per aver accompagnato i propri figli in questa indimenticabile opportunità di crescita oltre l'orario scolastico.

L'Istituto Comprensivo “CZ Sala S. Maria Milani-Preti”, si conferma così, attraverso il suo plesso di scuola primaria, non solo un luogo di apprendimento, ma un faro di innovazione e comunità per tutto il territorio.