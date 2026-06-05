Catanzaro, viaggio nell’Inferno di Dante tra musica e teatro: standing ovation per la quinta di Fiume Neto

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Un viaggio straordinario nell’inferno di Dante… trionfo di applausi per gli alunni della classe quinta del plesso Fiume Neto

Una serata indimenticabile, all’insegna della cultura, della musica e del divertimento, ha visto protagonisti gli alunni della classe quinta del plesso Fiume Neto, che hanno portato in scena una brillante e originale parodia della Divina Commedia, ideata e diretta dalla maestra Elena Losito.

Lo spettacolo, accolto da calorosi applausi e grande partecipazione del pubblico, ha rappresentato il coronamento di un percorso didattico che ha saputo coniugare letteratura, teatro, musica e danza, valorizzando il talento e l’impegno dei bambini.

I giovani attori hanno dimostrato straordinarie capacità interpretative, dando vita ai celebri personaggi dell’opera dantesca con entusiasmo, sicurezza e grande espressività. Particolarmente apprezzate le interpretazioni di Dante e Virgilio, guide di questo divertente viaggio nell’Inferno, così come quelle delle Tre Fiere, del travolgente Caronte accompagnato dalle sue anime, del severo Minosse e delle indimenticabili figure femminili di Cleopatra, affiancata da un simpaticissimo servitore, Elena di Troia, Didone e Semiramide. Emozionanti anche le scene dedicate a Paolo e Francesca e la simpaticissima apparizione di Beatrice, interpretate con sensibilità e naturalezza dai giovani protagonisti.

A rendere ancora più coinvolgente la rappresentazione sono stati i numerosi momenti musicali e le coreografie che hanno accompagnato il viaggio dantesco.

I balletti, realizzati grazie al prezioso contributo dell’insegnante Marta Doria, hanno aggiunto ritmo, colore ed energia allo spettacolo, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera festosa e dinamica.

La colonna sonora, accuratamente scelta dalla maestra Elena Losito, ha trasportato gli spettatori in un affascinante viaggio musicale attraverso diverse generazioni. Sul palco sono risuonate canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, tra cui “Il Cobra” di Donatella Rettore, “Il triangolo” di Renato Zero, “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti, “Cuore matto”, “Finché la barca va” e l’intramontabile “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Non sono mancati due raffinati omaggi a Gino Paoli con Senza Fine e Sapore di Mare, particolarmente apprezzati dal pubblico. Il percorso musicale è poi arrivato fino ai giorni nostri con La testa gira e Ma che fastidio, culminando nel gran finale sulle note della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, Per sempre si, che ha chiuso lo spettacolo in un clima di entusiasmo e allegria.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stato il contributo della maestra musicista Adelaide Mantia, che ha curato con professionalità tutte le esecuzioni musicali. Grazie alla sua competenza, ogni brano è stato adattato alle voci dei bambini attraverso un attento lavoro di modifica delle tonalità, permettendo agli alunni di esibirsi con sicurezza e ottenendo un risultato musicale di grande qualità.

Ad assistere allo spettacolo erano presenti anche la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Milani-Preti, la professoressa Cinzia Emanuela De Luca, e la vicaria maestra Concetta Passafaro che hanno voluto condividere con alunni, docenti e famiglie questo importante momento conclusivo del percorso scolastico. La dirigente ha seguito con grande attenzione l’intera rappresentazione, lasciandosi coinvolgere dall’energia, dall’entusiasmo e dalla simpatia dei piccoli attori. Divertita dalle numerose gag e dai momenti più brillanti della parodia, ha più volte applaudito le esibizioni dei bambini, apprezzandone l’impegno e la spontaneità. Al termine dello spettacolo si è complimentata con gli alunni e con il team docente per l’eccellente lavoro svolto, sottolineando il valore educativo di un progetto capace di coniugare letteratura, musica, teatro e inclusione in un’esperienza di apprendimento significativa e coinvolgente.

Prezioso è stato inoltre il supporto delle insegnanti Teresa Raso e Laura Barbieri, che hanno affiancato gli alunni durante le prove con disponibilità, entusiasmo e spirito di collaborazione, contribuendo in modo significativo alla preparazione dello spettacolo.

Un ringraziamento va anche a tutte le colleghe del plesso che hanno sostenuto e incoraggiato il progetto, collaborando alla sua piena riuscita.

Tra il pubblico era presente anche la maestra Eva Riso Ciambrone, che ha avuto il privilegio di accompagnare questi alunni nel loro primo anno di scuola primaria. La sua presenza ha rappresentato un momento particolarmente significativo ed emozionante, poiché ha potuto ritrovare i bambini ormai cresciuti, osservandone con orgoglio il percorso umano e scolastico compiuto nel corso dei cinque anni. Con affetto e partecipazione ha seguito l’intera rappresentazione, condividendo con le famiglie e con i docenti la gioia di vedere i suoi piccoli alunni trasformati in giovani protagonisti capaci di affrontare il palcoscenico con sicurezza, talento ed entusiasmo.

L’evento ha dimostrato come la scuola possa essere un luogo privilegiato di crescita, creatività e condivisione, capace di trasformare un capolavoro della letteratura italiana in un’esperienza coinvolgente, moderna e divertente.

I bambini della classe quinta del plesso Fiume Neto hanno regalato al pubblico uno spettacolo di grande valore educativo e artistico, lasciando nei presenti il ricordo di una serata speciale, ricca di emozioni, sorrisi e applausi.