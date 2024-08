Grande successo dell'iniziativa “Aperitivo con l’Arte” a Bolzano curata dal Circolo Culturale Oltrisarco che lo scorso 31 luglio ha proposto il docufilm “Dall’Est con Amore” del regista Karim Galici

Un gemellaggio perfettamente riuscito quello dello scorso 31 luglio fra Sardegna e Alto Adige/ Südtirol grazie al Circolo Culturale Oltrisarco che nell’ambito dell’iniziativa “Aperitivo con l’Arte” ha ospitato la rassegna itinerante “Incontri con il Cinema per il Sociale” dell’associazione Cittadini del Mondo di Cagliari che gode del sostegno della Fondazione di Sardegna.

Al centro della serata la proiezione del docufilm “Dall’Est con amore, quattro storie di amore ed integrazione” del regista cagliaritano Karim Galici, film interamente girato in Sardegna e dedicato a quattro donne provenienti dallo spazio postsovietico che hanno scelto di vivere in Italia. I loro racconti mettono in evidenza universali somiglianze che spesso annullano differenze nazionali o collocazioni geografiche. Storie nel segno della speranza, della resilienza, perché mai niente è veramente perduto.

Loretta Marini Presidente del Circolo Culturale Oltrisarco Bolzano: “Abbiamo avuto il piacere di ospitare il 31 luglio 2024, l'associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con la proiezione del filmato DALL'EST CON AMORE. Al termine, dopo le introduzioni e il dibattito con i produttori, è intervenuta una cittadina ucraina, residente a Bolzano già da vent'anni che ha vissuto in modo particolare le emozioni delle interpreti del filmato tutte provenienti dall’Europa dell’est, portando la sua esperienza. Era presente anche una numerosa delegazione del Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea” di Bolzano guidata dal Presidente Bruno Meloni, una realtà culturale molto attiva nel nostro quartiere. Il tutto si è concluso con un aperitivo all'aperto dove gli spettatori hanno avuto modo di conoscersi e interagire. La serata è stata particolarmente apprezzata e pensiamo di lavorare per ampliare ulteriormente questa collaborazione al fine di ripetere l'esperienza in futuro con altre proposte.

Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini del Mondo OdV Cagliari: “la tappa di Bolzano è stata fra le più belle e significative perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere una realtà socio-culturale come il Circolo Oltrisarco, un vero e proprio cuore pulsante e punto di riferimento nel quartiere, che vede al centro delle attività la parrocchia. Uno scambio di esperienze e sinergie che sicuramente sarà utile nel lavoro della nostra associazione. Ma il perfetto lavoro organizzativo dell’ente diretto da Loretta Marini, ci ha regalato un ulteriore incontro con il circolo culturale sardo Eleonora di Arborea di Bolzano, una realtà che opera intensamente nel tessuto sociale della città e dell'intera regione. Grazie all’incontro con il Circolo Oltrisarco e il Circolo Eleonora d’Arborea, si sono create ulteriori e nuove sinergie nel nome della cultura, del sociale, della solidarietà e dell’amicizia.”

Come hanno ben sottolineato molti degli intervenuti, è importante come non mai lavorare a costruire ponti fra le persone, fra i territori, fra le comunità e simili iniziative possono rappresentare un'occasione di promozione della cultura dell’incontro e della conoscenza reciproca.

Nel corso della serata è stato presentato anche il trailer de “Le Cicogne di Chernobyl” il nuovo docufilm prodotto nel 2024 da Cittadini del Mondo con la regia sempre di Karim Galici, il primo film italiano che vuole essere un omaggio alle centinaia di migliaia di famiglie di tutto il paese che hanno accolto nelle loro case i bambini provenienti dalle zone contaminate dal disastro alla Centrale di Chernobyl, il lavoro si appresta a partecipare ad alcuni festival a livello nazionale ed internazionale.

Si sono create le premesse per una nuova serata a Bolzano di cinema e socialità condivisa.