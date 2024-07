Grave Aggressione: bambino ferito da un Rottweiler in Umbria

UMBRIA, BEVAGNA – Un bambino di cinque anni è stato aggredito da un rottweiler mentre passeggiava in bicicletta con la madre. L’incidente, avvenuto nella tarda serata di sabato, ha portato al ricovero del piccolo all'ospedale di Foligno, dove è attualmente in condizioni critiche ma fuori pericolo di vita.

Ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’animale è riuscito a scavalcare la recinzione del luogo in cui era custodito, avventandosi sul bambino e mordendolo in diverse parti del corpo. Le urla disperate della madre hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini che sono intervenuti prontamente, riuscendo a scacciare il cane e a chiamare i soccorsi.

Un’ambulanza è giunta rapidamente sul posto, trasportando il bambino all'ospedale di Foligno, dove è stato immediatamente sottoposto a cure mediche. La prognosi rimane riservata, ma fortunatamente la sua vita non è in pericolo.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Foligno hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'aggressione. Sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti i primi accertamenti e sono attualmente in corso le audizioni dei testimoni per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di individuare il proprietario del cane e di stabilire eventuali responsabilità legate alla mancata custodia dell’animale.

Sicurezza e responsabilità

Questo tragico episodio mette in evidenza l’importanza della responsabilità nella custodia degli animali domestici, specialmente quelli di razza potenzialmente pericolosa come i rottweiler. È fondamentale che i proprietari garantiscano la sicurezza delle loro abitazioni per prevenire fughe e possibili incidenti.

La comunità di Bevagna è scossa dall’accaduto e si stringe intorno alla famiglia del bambino, augurandogli una pronta guarigione. Le autorità continueranno a lavorare per assicurare che simili episodi non si ripetano, garantendo la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.