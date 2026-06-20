Grave incidente sulla A1 nel Modenese: camper si scontra con un camion, sei feriti tra cui una mamma e un neonato

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Traffico bloccato per consentire i soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A1, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un camper e un camion. Il sinistro si è verificato nel territorio della provincia di Modena, provocando il ferimento di sei persone, tra cui una mamma con il suo neonato.

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 5 del mattino lungo la carreggiata in direzione nord, all’altezza del chilometro 160. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e ha richiesto un immediato intervento dei soccorritori.

Sei persone ferite nell’impatto

Secondo le prime informazioni disponibili, il bilancio dell’incidente sulla A1 è di sei feriti. Tra le persone coinvolte figurano anche una donna e il suo bambino appena nato, circostanza che ha reso ancora più delicata la gestione dei soccorsi.

Le condizioni dei feriti sono state immediatamente valutate dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme a diverse squadre di emergenza. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

Intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 4:45. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, che hanno lavorato per estrarre i feriti dai veicoli coinvolti e mettere in sicurezza l’area.

A causa della gravità della situazione si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha richiesto la temporanea chiusura del tratto autostradale interessato per consentire le operazioni di atterraggio e decollo in totale sicurezza.

L’azione coordinata tra soccorritori, personale sanitario e forze dell’ordine ha permesso di assistere rapidamente tutte le persone coinvolte.

Traffico rallentato e rilievi della Polizia Stradale

Per diversi minuti la circolazione sull’Autostrada A1 ha subito rallentamenti e limitazioni al traffico. La chiusura temporanea della carreggiata si è resa necessaria per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione le cause dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso e dovranno chiarire cosa abbia provocato lo scontro tra il camper e il mezzo pesante.

Dinamica ancora da accertare

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi disponibili per determinare l’esatta sequenza degli eventi.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza durante la guida, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando la visibilità e le condizioni psicofisiche dei conducenti possono influire sulla sicurezza della circolazione.

Il testo integrale

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 5 del mattino sull’autostrada A1 nel Modenese: coinvolti nell’impatto un mezzo pesante e un camper. In totale sei persone ferite, tra le quali anche una mamma con il suo bimbo neonato.

L’impatto, per cause da chiarire, si è verificato sull’A1 in direzione nord, all’altezza del chilometro 160. L’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4.45, con le squadre del comando provinciale di Modena. I pompieri hanno operato d’urgenza per estrarre e soccorrere le persone coinvolte e per mettere in sicurezza l’intera area, fortemente compromessa dall’impatto tra i mezzi.

Per consentire le delicate operazioni di soccorso e permettere l’atterraggio in sicurezza dell’elisoccorso del 118, il tratto autostradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per alcuni minuti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità.