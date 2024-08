Grosseto: rissa con coltelli in Via Adda, tre feriti di cui uno grave

GROSSETO, 26 AGO. – Notte di violenza a Grosseto, dove una rissa con coltelli ha lasciato tre feriti, tra cui un giovane di 18 anni in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in via Adda, nel cuore della città, scatenando l'immediato intervento delle ambulanze e delle forze dell'ordine.

I dettagli dell'incidente

Intorno alla mezzanotte, tre uomini si sono affrontati violentemente con coltelli. Le squadre di emergenza sono giunte rapidamente sul luogo dell'incidente per fornire soccorso ai feriti. Tra i coinvolti, un ragazzo di 18 anni e uno di 28 sono stati immediatamente trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Grosseto. Il 18enne, purtroppo, versa in gravi condizioni a causa delle ferite riportate.

Trasferimenti e condizioni dei feriti

Nella stessa notte, il paziente di 28 anni è stato trasferito con urgenza in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena utilizzando il servizio di emergenza Pegaso 2. La terza persona coinvolta nella rissa è stata trovata in via Beethoven e anch'essa è stata portata in ospedale per le cure necessarie.

Intervento delle autorità

Le autorità stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica esatta della rissa e capire le motivazioni che hanno portato a questo grave episodio di violenza. La polizia ha chiuso temporaneamente le strade circostanti per facilitare le indagini e raccogliere testimonianze.

La città di Grosseto è sotto shock per quanto accaduto, e c'è un forte appello alla calma e alla collaborazione con le autorità per evitare ulteriori episodi di violenza. Le indagini sono in corso, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. (Immagine archivio)