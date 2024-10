Halloween e Ognissanti: sole e caldo anomalo in Italia mentre la Spagna affronta alluvioni estreme

Halloween e ponte di Ognissanti: sole e temperature miti in Italia, mentre la Spagna affronta alluvioni estreme

In vista di Halloween e del Ponte di Ognissanti, l’Italia si prepara a godere di un periodo di clima particolarmente mite e soleggiato.

La festività, che trae origine dal termine scozzese “Hallows' Eve”, vedrà quest’anno condizioni di alta pressione che garantiranno temperature insolitamente elevate e giornate luminose in molte regioni italiane.

Previsioni per il ponte di Halloween e Ognissanti: mite e soleggiato

Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, il ponte festivo, che inizia giovedì sera e prosegue fino a domenica, sarà all’insegna del sole e di temperature miti.

Un anticiclone di origine nordafricana porterà stabilità atmosferica, favorendo un clima soleggiato in gran parte della Penisola.

Nonostante l’autunno inoltrato, i termometri toccheranno valori tipicamente estivi: si prevedono massime fino a 28°C in Sardegna e Sicilia, 25°C in Campania, Calabria e Puglia, mentre a Roma e Firenze il termometro segnerà tra 23°C e 24°C.

Sarà una breve parentesi di bel tempo, interrotta solo da qualche nuvola in transito sulle Isole Maggiori e da nebbie basse sulla Pianura Padana.

Le temperature minime, persino nelle aree pianeggianti del Nord, non scenderanno sotto i 10°C, regalando a chi ha programmato attività all’aperto o brevi viaggi una piacevole esperienza autunnale.

Alluvioni devastanti in Spagna: il contrasto con il caldo anomalo in Italia

Non tutti, però, stanno vivendo condizioni meteorologiche così favorevoli.

La Spagna ha infatti registrato una delle più violente alluvioni degli ultimi decenni.

Le intense precipitazioni, di natura ‘monsonica’, hanno colpito la Comunità Valenciana, causando danni ingenti e sottolineando i fenomeni meteorologici estremi legati al riscaldamento globale.

Le acque marine, sempre più calde, generano perturbazioni violente lungo le coste: un problema destinato a intensificarsi con il riscaldamento del clima.

Meteo di Ognissanti e oltre: Alta Pressione e Temperature Sopra la Media

Anche per il giorno di Ognissanti e il weekend seguente, l’alta pressione continuerà a dominare il nostro Paese.

Le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate su Alpi, Appennini e coste, mentre in Pianura Padana e nelle Isole Maggiori potrebbe prevalere una copertura nuvolosa leggera.

Le temperature supereranno in diverse località i 25°C, in particolare nel Sud Italia.

La tradizionale atmosfera di Halloween, con pipistrelli e zucche, sarà accompagnata da un clima decisamente fuori stagione: la notte del ‘Dolcetto o Scherzetto’ potrebbe trasformarsi nella notte di ‘Caldo o Afosetto’.

Resta solo da capire se il caldo anomalo perdurerà nelle settimane successive, trasformando una parte d’Italia in un’area di “afa fuori stagione” in un periodo che, di norma, dovrebbe essere caratterizzato da piogge e temperature più rigide. (iLMeteo)

In aggiornamento

Allerta Arancione della Protezione Civile per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige