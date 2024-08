I Neri per Caso sostituiscono Noa. Lunedi 19 agosto al Parco Archeologico di Sibari

Appuntamento di sicuro gradimento e successo per il pubblico del Parco Archeologico di Sibari a Cassano allo Jonio, iconico e potente luogo del Patrimonio calabrese. Domani sera 19 agosto alle 22.00 il concerto dei Neri per Caso, una vera e propria sorpresa offerta dell'apprezzatissima programmazione #sibarinprogress2024 dello stesso Parco diretto con lungimiranza e visione strategica da Filippo Demma, in questo caso con la sua sezione Sybaris Arte, rassegna curata artisticamente da Chiara Giordano e inserita anche nel circuito di promozione e marketing del territorio di Armonie d'Arte Festival. Il concerto sostituisce quello attesissimo di Noa che purtroppo non potrà esserci, non riuscendo a partire da Israele a causa della crisi politica in medio oriente e della conseguente sospensione dei voli di tutte le compagnie aeree ad eccezione di quella di bandiera che, però, è in over booking per la richiesta massiccia di lasciare il Paese da parte della popolazione che teme imminente attacco bellico.

Non sarà però una sostituzione di secondo piano perchè i Neri per Caso è un gruppo musicale che ha un ascendente di successo con almeno tre generazioni, ensamble vocale sempre stimolante nella perizia tecnica dei suoi componenti.

Dai piccoli locali di Salerno al successo raccolto sul palco della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, dove nel 1995 si aggiudicarono il primo posto con il brano «Le ragazze», balzato subito in testa alle classifiche traghettando l’omonimo album alla conquista di sei dischi di platino con quasi 700mila copie vendute.

Ma anche collaborazioni con big della canzone italiana come Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi, i Pooh, Mango e Jovanotti, solo per citarne alcuni, quelle con artisti della musica internazionale, uno su tutti Bobby McFerrin, fino ad altre serate come ospiti all’Ariston e a gettonate trasmissioni tv. C’è tutto questo e molto altro nella trentennale carriera - a dire il vero anche più lunga visto che già nel 1991 furono scoperti dal produttore Claudio Mattone, inventore di un nome ormai iconico - dei «Neri per Caso»: il gruppo a cappella più noto del panorama italiano, diventato popolare negli anni Novanta e ancora oggi capace di conquistare il pubblico per i suoi arrangiamenti vocali, sempre di alta qualità, per un repertorio vario aperto a nuove sperimentazioni ed una straordinaria capacità di spaziare tra generi e stili diversi con la massima libertà come dimostrano bene i 10 album di inediti e le quattro raccolte dei suoi più grandi successi. La band, formata attualmente dai fratelli Domenico “Mimì” e Gonzalo Caravano, dal loro cugino Ciro Caravano, da Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier, coinvolgerà il pubblico tra i suoi brani più celebri, ma anche tra pezzi che hanno fatto la storia della musica nazionale ed internazionale, senza tralasciare i Beatles ai quali il sestetto ha reso omaggio in un album molto apprezzato. In questo viaggio musicale, che alternerà anche momenti di interazione con gli spettatori, ci sarà posto inoltre per Sting, Michael Jackson, George Gershwin per ritornare in Italia con il sound dal sapore blues di Pino Daniele.

Una serata che si preannuncia catturante, di arte musicale alta e nello stesso tempo di godibilissimo entertainment.

La partecipazione allo spettacolo è inclusa nel normale costo del biglietto di ingresso e gratuita per i possessori della PAS Card.

Servizio navetta gratuito a partire da due ore prima del concerto, con corse ogni 30 minuti ed info sui canali social del Parco