I vincitori della rassegna Quartieri in Scena al Teatro della Quattordicesima e il nuovo bando

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Si è conclusa – con la diretta per annunciare i vincitori – la prima edizione di “Quartieri in scena”, la rassegna teatrale che per otto martedì ha trovato spazio nella programmazione del Teatro della Quattordicesima. L’iniziativa ha registrato una partecipazione costante di pubblico, compresi gli studenti provenienti dalla Scuola Civica Paolo Grassi, dall’Accademia di Brera e dal Liceo Scientifico Statale “Donatelli – Pascal”, coinvolti attivamente nel ruolo di giurati e recensori per le opere in cartellone.

A seguito delle valutazioni espresse dagli alunni, lo spettacolo “Nel nome del Padre” di Luigi Lunari, messo in scena da Pinuccio Bellone e Cristina Viglietta, è stato selezionato per essere inserito nella programmazione della prossima stagione teatrale. A Bellone e Viglietta è andato inoltre il riconoscimento come migliori attori.

Il voto della giuria ha decretato un ex aequo per il premio come migliore attrice a Manila Barbati per “Venere in pelliccia”, produzione che ha ottenuto anche il premio per i migliori costumi. Una menzione è andata alla messa in scena de “Il malato immaginario” di Molière da parte della Compagnia Campogalliani di Mantova. La direzione del teatro ha inoltre assegnato un premio speciale alla giovane compagnia diretta da Roberto Lombardi per lo spettacolo “Aulularia” di Plauto, che verrà anch’esso incluso nel prossimo cartellone.

Apertura del bando per la seconda edizione

Il Teatro della Quattordicesima, in collaborazione con l’associazione Baroni Rampanti e con la direzione artistica di Martino Palmisano, ha aperto le selezioni per la seconda edizione della rassegna, programmata a partire dal 29 settembre 2026.

«Ho pensato a “Quartieri in scena” come a un Festival del Teatro Indipendente», spiega il direttore artistico Martino Palmisano. «Questo significa che cerchiamo la qualità a prescindere dalla notorietà o dai circuiti tradizionali, con l’obiettivo di offrire ad attori e compagnie di spessore una vetrina sulla piazza di Milano. Rivolgo un invito a tutte le realtà interessate a partecipare al bando di selezione. Nella prossima stagione torneremo a coinvolgere le scuole e le università, e siamo aperti a valutare nuove collaborazioni.»

Il calendario prevede appuntamenti a cadenza mensile, ogni ultimo martedì del mese, dedicati a progetti di prosa, teatro danza, commedia, dramma e musical di compagnie sia milanesi sia nazionali. Agli spettacoli selezionati verrà riconosciuto il 50% dell’incasso della serata al netto delle spese di SIAE, IVA e costi interni. È prevista inoltre una giuria under 30 con l’opportunità per lo spettacolo più votato di accedere alla stagione 2027/2028.

Modalità di partecipazione e scadenze

Il bando si rivolge a compagnie teatrali e progetti indipendenti. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 14 luglio 2026 all’indirizzo e-mail [email protected], specificando nell’oggetto “Candidatura Quartieri in Scena 2026/27 – NOME COMPAGNIA”.

L’esito delle selezioni, gestite dalla Direzione Artistica, verrà comunicato alle compagnie interessate entro martedì 28 luglio 2026.

INFORMAZIONI:

Sede: Teatro della Quattordicesima – Via Oglio 18, Milano

Teatro della Quattordicesima – Via Oglio 18, Milano Direzione Artistica QUARTIERI IN SCENA: Martino Palmisano

Martino Palmisano Direzione Teatro: Pietro Froiio

Pietro Froiio Direzione Artistica Teatro: Simone Ranieri

Simone Ranieri Contatti e-mail: [email protected] | [email protected]

[email protected] | [email protected] Telefoni di riferimento: +39 353 488 1544 | +39 335 5452582