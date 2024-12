Iemma: Rigenerazione urbana, la progettazione per l'area Nicholas Green opportunità per dare nuova linfa al centro storico

Nota stampa della Vicesindaca e Presidente Assemblea regionale Pd, Giusy Iemma.

"Con la gara per l'affidamento della progettazione dell'intervento che interesserà i giardini Nicholas Green e l'ex scuola Mazzini, l'amministrazione comunale ha tracciato una strada importante per la propria agenda politica.

Un importante punto di svolta per un investimento che rientra nella più ampia visione di rigenerazione urbana, che ha ispirato tutto il lavoro di definizione del Piano strutturale comunale, e su cui il governo Fiorita ha inteso puntare con un proprio progetto, a fronte del finanziamento ministeriale di cui la città era già beneficiaria fin dalla scorsa consiliatura.

Un'opportunità preziosa ed irripetibile, per restituire vitalità e linfa al cuore del centro storico, ma anche per disegnare una nuova funzione per degli spazi che assumono un rilievo strategico anche dal punto di vista dei processi sociali ed economici.

La realizzazione di un giardino e di una nuova viabilità, con parcheggi annessi, è una intuizione che tiene conto dei radicali cambiamenti che tutto il territorio ha subito, nel corso degli anni,

e riguardo ai quali si vuole mettere in campo un'opera complessiva di rilancio e rivitalizzazione anche dei servizi urbani.

Restituire luoghi di socialità e rendere più vivibili alcuni spazi identitari del centro storico, soprattutto dal punto di vista dell'accessibilità, è un obiettivo che sposa una precisa visione politica e che porteremo avanti con determinazione nel programma di progetti per una Catanzaro più moderna e sostenibile."