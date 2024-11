Il 22 novembre al Detune di Milano STEFANO SENARDI festeggia i 25 anni

Il 22 novembre al Detune di Milano STEFANO SENARDI festeggia, in occasione della Milano Music Week 2024, i 25 anni della NUN ENTERTAINMENT, la sua etichetta discografica indipendente diventata un punto di riferimento nel panorama musicale

Il 22 novembre alle ore 18.30, presso Detune di Milano (via Felice Casati, 24 – ingresso gratuito), STEFANO SENARDI parteciperà alla MILANO MUSIC WEEK con "NUN: la festa dei 25 anni", un evento speciale che celebra i 25 anni della Nun Entertainment, la coraggiosa etichetta discografica indipendente fondata dal noto produttore discografico nel 1999.

L'evento, condotto da Luca De Gennaro, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e sarà un'occasione per ripercorrere la storia di Nun Entertainment, l’etichetta discografica che ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano. Tra gli ospiti della serata ci saranno Luca Fantacone, Christina Iredale, Simonetta Simonetto, Pietro Monti, Stefano Pierini, Alessandra Piccioni e Marion Pessina. A rendere l'atmosfera ancora più speciale contribuiranno il dj set di Pony Montana e un breve showcase di Pino Marino, l’artista per cui Nun Entertainment pubblicò il primo disco in assoluto.

NuN Entertainment è un'etichetta discografica indipendente fondata nel 1999 da Stefano Senardi in joint venture con Edel International. Nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, lanciando artisti come Feel Good Productions, Cousteau e il progetto 1 Giant Leap. Tra i suoi successi più significativi c'è l'album “Home” dei Simply Red, che nel 2004 è stato l'album straniero più venduto in Italia.

L'etichetta ha realizzato raccolte tematiche come "Voli imprevedibili" (tributo a Franco Battiato), album lounge come "Corso Como 10", "Es Hotel" e "Ketumbar" (Quattrocento, Shambala) oltre a colonne sonore come "Paz". Ha anche rilanciato il grande Nicola Arigliano, producendo tre album e un DVD, e conquistando il primo premio della critica al Festival di Sanremo nel 2005. NuN Entertainment, inoltre, ha pubblicato l'opera omnia del teatro canzone di Giorgio Gaber, ha prodotto dischi per artisti come Pino Marino, Otto Ohm, Paola Turci, Diego Mancino, Alice, Mauro Pagani, Jimmy Villotti, Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti) ha prodotto le antologie curate da Fabio Volo “Il Volo del mattino” e ha distribuito il catalogo della Quango.

In collaborazione con Radio Fandango di Domenico Procacci, NuN Entertainment ha realizzato, tra gli altri, i lavori dell’Orchestra di Piazza Vittorio, Gianmaria Testa, Ginevra Di Marco, Massimo Zamboni, Nada e Pacifico, Banda Osiris, Ascanio Celestini, Luigi Cinque, Giuni Russo, Radiodervish, Virginiana Miller, Sinead O’ Connor, Mauro Ermanno Giovanardi, Enzo Gragnaniello. Ha prodotto DVD delle apparizioni televisive di Giorgio Gaber, il tributo a Sergio Endrigo “Ciao Poeta”, la raccolta completa del Quartetto Cetra e tutti i materiali video e le apparizioni televisive relative a Luigi Tenco. La Nun di Stefano Senardi ha chiuso nel 2004.

STEFANO SENARDI questa sera, giovedì 14 novembre, alle ore 21.00 sarà protagonista all’Apollo Club di Milano (via Giosuè Borsi 9/2) insieme a LUCA DE GENNARO di BOOK MUSIC PARTY - OGNI LIBRO È UN OTTIMO PRETESTO PER FARE FESTA, un evento che unisce cultura e musica nell’ambito di BookCity Milano. Stefano Senardi presenterà “La musica è un lampo” (Fandango), il suo primo libro autobiografico ricco di storie e aneddoti inediti. Dall'altra parte, Luca De Gennaro presenterà il suo libro “Generazione alternativa 1991-1995. Come la musica underground ha conquistato le classifiche e rivoluzionato il mercato” (Rizzoli Lizard).

Nato a Imperia nel 1956, Stefano Senardi è uno dei più illustri produttori discografici italiani. È stato direttore generale della CGD East West (Warner Music Group), presidente della PolyGram Italia e fondatore dell’etichetta NuN Entertainment. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Franco Battiato, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Jovanotti, Zucchero, Madonna, Luciano Pavarotti, Simply Red, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Pino Daniele e i CSI. Nel 2005 è diventato direttore artistico di Radio Fandango, l’etichetta discografica della casa di produzione cinematografica Fandango di Domenico Procacci, e nello stesso anno è stato nominato presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e membro del consiglio direttivo del Club Tenco. Ha anche ricoperto il ruolo di Senior Consultant presso Sugar Music Publishing dal 2009 al 2011. Sua la serie 33 giri Italian Masters, ideata per Sky Arte. Ha inoltre curato e pubblicato, insieme a Francesco Messina, il libro illustrato L’alba dentro l’imbrunire, dedicato a Franco Battiato. Ha inoltre curato e pubblicato per Rizzoli Lizard insieme a Francesco Messina L’alba dentro l’imbrunire, una storia illustrata di Franco Battiato, è direttore creativo e co-sceneggiatore del film Franco Battiato – La voce del padrone, per la regia di Marco Spagnoli, il documentario musicale italiano di maggior successo al box office nel 2022, vincitore del Nastro d’argento 2023. Nel novembre 2023 ha pubblicato il suo libro autobiografico La Musica è un Lampo, edito da Fandango Libri. Nel 2024, ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del "Musart 2024" a Firenze e, insieme a Ernesto Assante e Giorgio Riccitelli, ha diretto il "Medimex 2024" a Taranto con il coordinamento di Cesare Veronico. Inoltre è l'ideatore e direttore artistico di "Incontri ravvicinati con i cantautori" a Diano Marina (Imperia), una rassegna che promuove la cultura musicale e crea opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore.