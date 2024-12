Il Comune di Marcellinara presenta esposto alla Corte dei Conti sul possibile spreco di risorse pubbliche per il trasferimento della dirigenza scolastica

Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Concludiamo con questo esposto ogni iniziativa sulla vicenda. Saranno ora le autorità interpellate a verificare eventuali responsabilità e negligenze. Guardiamo al futuro: al progetto mensa e a una nuova organizzazione delle nostre scuole”

Il Sindaco del Comune di Marcellinara, Vittorio Scerbo, ha presentato un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per verificare il possibile spreco di risorse pubbliche e i disagi causati dal trasferimento della sede della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo "Don Giuseppe Maraziti" da Marcellinara a Settingiano.

L’esposto, che dettaglia una serie di criticità amministrative, economiche e logistiche legate alla decisione di trasferimento, evidenzia come, a fronte dell’esecutività della misura dal primo settembre 2024, la sede di Settingiano non sia stata ancora adeguatamente predisposta. Questo ritardo sta causando un aggravio di spese pubbliche e rischi operativi, oltre a possibili danni per la comunità di Marcellinara, incluso il pericolo di perdere fondi ministeriali già destinati alla costruzione della mensa scolastica.

"Con questo esposto -ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo - l’Amministrazione di Marcellinara conclude ogni iniziativa sulla vicenda dirigenza scolastica. Saranno le autorità interpellate a verificare eventuali responsabilità e negligenze. Ora sposteremo tutta la nostra attenzione sul futuro: sulla realizzazione di questa grande novità che sarà la mensa scolastica e sul potenziamento delle nostre scuole, anche attraverso una riorganizzazione nel prossimo dimensionamento 2025/2026. Tuttavia, rimane forte la responsabilità politica di una scelta presa contro il nostro Comune, per fare dispetto al Sindaco, incurante dei disagi alle comunità e dello spreco di risorse pubbliche. Chi ha agito così né risponderà politicamente".

Il Sindaco Vittorio Scerbo ha sottolineato come la decisione di trasferire la dirigenza scolastica, avallata senza un confronto adeguato e contro il parere del Consiglio di Istituto, stia causando un impatto negativo sull’organizzazione scolastica e sulla gestione delle risorse del territorio.

Il Sindaco ha concluso ribadendo l’impegno del Comune di Marcellinara a garantire il benessere degli studenti e delle famiglie, perseguendo soluzioni per rafforzare i servizi educativi e tutelare il futuro della comunità.