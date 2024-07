Zagarise festeggia l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale con "Io come Zero"

Il Sindaco Domenico Gallelli e la lista civica "Continuiamo a crescere insieme" celebrano con i cittadini il 1° luglio in Piazza Aldo Moro. la serata sarà animata dal gruppo musicale "Io come Zero".

ZAGARISE - La comunità di Zagarise si prepara a celebrare l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, evento che si terrà il 1 luglio 2024 in Piazza Aldo Moro. Il sindaco Domenico Gallelli, recentemente rieletto, guiderà la cerimonia insieme ai membri della lista civica "Continuiamo a crescere insieme".

La serata avrà inizio alle ore 19:00 con l'insediamento ufficiale del Consiglio Comunale. Questo momento solenne segna un nuovo inizio per l'amministrazione locale, con l'impegno di continuare a promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità. "Continuiamo a crescere insieme" non è solo il nome della lista civica, ma un vero e proprio motto che riflette la volontà di lavorare collettivamente per il futuro di Zagarise.

A seguire, alle ore 20:00, la piazza sarà animata dai festeggiamenti che coinvolgeranno cittadini e autorità locali in un clima di condivisione e allegria. La serata sarà ulteriormente allietata dalle note musicali del gruppo "Io come Zero", che promette di intrattenere i presenti con un repertorio coinvolgente.

L'evento rappresenta un momento di unità e partecipazione per tutta la comunità, un'opportunità per ritrovarsi e celebrare insieme l'inizio di un nuovo capitolo per Zagarise. Il sindaco Domenico Gallelli ha espresso la sua gratitudine verso tutti i cittadini per il supporto ricevuto e la fiducia accordata alla sua amministrazione. "Siamo pronti a lavorare con dedizione e passione per il bene di Zagarise. Insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi", ha dichiarato il sindaco.

L'invito è esteso a tutti i cittadini di Zagarise e dei comuni limitrofi a partecipare a questa serata di festa e condivisione, per sostenere il nuovo Consiglio Comunale e celebrare insieme un futuro di crescita e progresso.

Per ulteriori dettagli sull'evento e le iniziative future del Comune di Zagarise, è possibile visitare il sito ufficiale del comune o seguire gli aggiornamenti sui canali social dell'amministrazione comunale.