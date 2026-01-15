Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, li’, proprio li’, c’è il mare…” Luis Sepulveda

Fonderia delle Arti presenta il progetto “IL MARE A ROMA”, un laboratorio teatrale completamente gratuito, rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2025/26.

Al laboratorio saranno ammessi un minimo di 15 allievi, selezionati a seguito di due giornate di casting, che si svolgeranno mercoledì 21 e mercoledì 28 gennaio dalle 10 alle 16 presso la sede di Fonderia delle Arti, Via Assisi, 31. 1 ragazzi che avranno accesso al progetto diventeranno protagonisti di uno spettacolo di cui non saranno solo attori, ma anche scrittori e produttori. Il laboratorio sarà strutturato in 38 incontri, da febbraio a maggio 2026, e culminerà con la messa in scena di due rappresentazioni teatrali in programma il 29 e 30 maggio 2026, aperte al pubblico con accesso gratuito su prenotazione.

I docenti saranno Paolo Gasparini, che curerà l’aspetto della recitazione, della tecnica e dell’improvvisazione, Attilio Fontana, che curerà la drammaturgia, la regia dello spettacolo, il canto e le tecniche di recitazione e Tommaso De Santis che si occuperà di analisi del testo, dello spazio ed esplorazione della visione creativa.

La scelta di aprire il progetto a ragazzi di più generazioni si fonda sulla convinzione che il teatro, come la musica, sia un linguaggio condiviso e senza età, capace di unire e abbreviare le distanze. Il laboratorio offrirà agli allievi che ne faranno parte la possibilità di approfondire i numerosi aspetti artistici di una rappresentazione teatrale, dall’analisi dei testi classici alla scrittura del copione, fino agli aspetti tecnici della messa in scena e alle tecniche di performing arts, arrivando a curare, insieme ai docenti, la regia del loro spettacolo, in una vera e propria messa in scena di un’opera inedita: “IL MARE A ROMA”. Fa da scenario al laboratorio la città di Roma, una metropoli contemporanea, fortemente legata alla grandezza del suo passato e ricca di riferimenti storico-artistici.

Dopo l’esperienza di ANTIGONE OGGI e il successo de ULISSE OGGI, programmato e replicato in numerosi cartelloni teatrali, IL MARE A ROMA rappresenta una nuova tappa di un percorso didattico e artistico dedicato alla riscoperta degli archetipi del mito, della letteratura e dei grandi classici del teatro.

I personaggi più amati delle storie di mare tornano a vivere nel presente, creando un ponte tra il mondo antico e la nostra contemporaneità. Oggi chiunque può essere un navigante nella tempesta del tempo, un naufrago alla ricerca di sé, che nel viaggio riscopre la vita e la condizione umana come avventura, non solo come conquista, ma soprattutto come rotta di scambio, di ascolto ed empatia verso il diverso, l’ignoto, l’altro da sé.

Nel laboratorio, come nel teatro, si incontra lo straniero: per i Greci un dono degli dèi, occasione preziosa di conoscenza e trasformazione. È così che si consolida un autentico viaggio di scoperta, a bordo della grande nave dell’arte e dell’immaginazione, il cui porto naturale è il palcoscenico.

Un’esperienza che unisce formazione, creatività e relazione, per tornare a esplorare — insieme — cosa significa, oggi, essere davvero umani.

CALENDARIO

Casting

Mercoledì 21 e mercoledì 28 gennaio dalle ore 10 alle ore 16 con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

Fonderia delle Arti, Via Assisi, 31 – Roma (Metro A, fermate Ponte Lungo/Furio Camillo)

Tel: 062754379

Mob/Whatsapp 3349182821

[email protected]

Laboratorio

2, 6, 9, 14, 13, 16, 20, 23 e 27 febbraio

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 e 27 marzo

7, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 aprile

4, 8, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28 maggio (ultimi quattro giorni allestimento spettacolo e prove)

Spettacoli

29 e 30 maggio

Per info e prenotazioni:

Fonderia delle Arti, Via Assisi, 31 – Roma (Metro A, fermate Ponte Lungo/Furio Camillo)

Tel: 062754379

Mob/Whatsapp 3349182821

[email protected]

Contatti

Fonderia delle Arti

062754379 – 3349182821 – [email protected]

www.fonderiadellearti.com

https://www.facebook.com/FonderiaArti

https://www.instagram.com/fonderiadellearti/ https://www.youtube.com/@fonderiadellearti