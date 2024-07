Il Parco della Biodiversità di Catanzaro: un'armonia perfetta tra natura e cultura nel cuore della Calabria (Video)

Il Parco della Biodiversità di Catanzaro: un tesoro verde nel cuore della Calabria

Nel cuore della città di Catanzaro, si estende un gioiello di natura e cultura: il Parco della Biodiversità Mediterranea. Questo polmone verde, inaugurato nel 2004, rappresenta un esempio straordinario di riqualificazione ambientale e valorizzazione del territorio. Con i suoi 60 ettari di estensione, il parco offre un rifugio di pace e bellezza sia per gli abitanti che per i visitatori.

Un progetto di riqualificazione esemplare

L'idea di creare il Parco della Biodiversità nacque nel 2001, grazie all'iniziativa dell'allora presidente della provincia Michele Traversa. Il progetto prevedeva la trasformazione di terreni abbandonati, conosciuti come "Agraria", in un'area ecologica e ricreativa. Grazie a questo intervento, Catanzaro ha visto nascere un parco che oggi è un punto di riferimento per la conservazione della biodiversità e l'educazione ambientale.

Un ecosistema rigoglioso

Il parco ospita una vasta gamma di specie vegetali e animali. Tra le oltre 50.000 piante che adornano il parco, troviamo varietà tipiche della macchia mediterranea come arbusti, ulivi, aceri, lavanda, iris e oleandro. La ricchezza della flora è completata dalla presenza di un laghetto con affascinanti specie di piante acquatiche.

La fauna del parco è altrettanto diversificata, con una varietà di animali che include rapaci come gufi reali, poiane, falchi, e altre specie ornitologiche, oltre a cervi e scoiattoli. Il Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) svolge un ruolo fondamentale nella cura e riabilitazione degli animali, sottolineando l'impegno del parco nella conservazione della fauna locale.

Un centro di cultura e sport

Oltre alla sua valenza naturalistica, il Parco della Biodiversità è un centro culturale vivace. Al suo interno si trova il MUSMI, il Museo Storico Militare dedicato alla Brigata Catanzaro, che conserva cimeli e memorie storiche dal XIX secolo alla Seconda Guerra Mondiale. Questo museo rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di storia e per chi vuole conoscere le vicende storiche della regione.

Il parco ospita anche il Parco Internazionale della Scultura, con opere di artisti contemporanei di fama mondiale come Antony Gormley e Mimmo Paladino. Gli amanti dello sport trovano qui un paradiso di attività all'aperto: percorsi per jogging e mountain bike, campi da calcetto e basket, e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per i più piccoli, diverse aree gioco, tra cui il "Parco dei Folletti", offrono divertimento sicuro e avventuroso.

Un luogo di incontro e scoperta

Il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro non è solo un luogo di bellezza naturale, ma anche un centro di incontro e scoperta. Gli eventi culturali, come il festival "Settembre al Parco", animano l'anfiteatro in pietra durante i mesi estivi, offrendo concerti e rappresentazioni teatrali che attraggono un vasto pubblico.

In conclusione, il Parco della Biodiversità Mediterranea rappresenta un perfetto equilibrio tra natura e cultura, un luogo dove la bellezza del paesaggio si fonde con l'arte e lo sport, offrendo a Catanzaro un inestimabile tesoro verde. Un modello di sostenibilità e riqualificazione che merita di essere conosciuto e visitato.