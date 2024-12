Il Questore di Catanzaro incontra Paolo Morganti, Direttore Generale dell’US Catanzaro Calcio

Un dialogo su sicurezza, valori sportivi e la storia del calcio giallorosso

Catanzaro, 7 dicembre 2024 – Questa mattina il Questore di Catanzaro ha accolto Paolo Morganti, Direttore Generale dell’US Catanzaro Calcio, per un incontro focalizzato sulla collaborazione tra istituzioni e mondo dello sport.

Al centro della discussione, le dinamiche calcistiche e le misure per garantire ordine e sicurezza pubblica durante le competizioni sportive.

Durante il colloquio, si è parlato anche della promozione di un calcio vissuto come momento di condivisione e serenità, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi di violenza negli stadi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra la società calcistica e le forze dell’ordine, unite dall’obiettivo comune di rendere gli eventi sportivi più sicuri e inclusivi per tutti i tifosi.

Non sono mancati momenti di ricordo e nostalgia, con accenni ai gloriosi anni della squadra giallorossa a cavallo tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80.

Quella stagione, considerata da molti un’epoca d’oro, ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria dei tifosi del Catanzaro.

Al termine dell’incontro, il Questore ha espresso il suo augurio per un futuro ricco di successi, sottolineando il ruolo centrale del calcio nel promuovere valori di rispetto e lealtà.

“Il calcio non è solo uno sport, ma un momento di festa, divertimento e condivisione di valori che uniscono,” ha dichiarato.

Con un occhio alla tradizione e uno al futuro, l'US Catanzaro Calcio rimane un simbolo di orgoglio per la città e un esempio di come lo sport possa rappresentare una forza positiva nella comunità.