Il Fascino delle stelle: l'osservatorio di Zagarise rinasce come Faro Astronomico

Osservatorio Astronomico di Zagarise: un faro tra le stelle

COMUNE DI ZAGARISE - Da oltre un millennio, la Torre Bizantino-Normanna di Zagarise si staglia fiera come una sentinella silenziosa sulla sommità del piccolo borgo. Per secoli, la sua missione era quella di vigilare contro i nemici in avvicinamento, proteggendo gli abitanti da possibili minacce. Oggi, però, la torre ha assunto un nuovo ruolo: grazie al telescopio installato sulla sua cima, è diventata un punto d’osservazione privilegiato per esplorare le profondità del cielo notturno.

L’osservatorio astronomico "Ipazia d’Alessandria", dedicato alla celebre filosofa e scienziata dell'antichità che eccelse anche nell’astronomia, è stato recentemente reso nuovamente accessibile.

Questo è stato possibile grazie alla collaborazione sinergica tra l'Ente Parco della Sila, l'Amministrazione comunale con il Sindaco Domenico Gallelli di Zagarise e l'associazione Star Freedom Onlus. Quest'ultima ha svolto un ruolo cruciale nel ripristino tecnico del telescopio e della struttura dell'osservatorio, oltre a formare volontari dell'associazione Asperitas. Questi volontari sono ora impegnati a rendere questa straordinaria attrattiva, unica nel suo genere in Italia, fruibile a tutti gli appassionati dell’osservazione astronomica.

La dotazione tecnologica dell’osservatorio permette di osservare non solo la Luna e i pianeti del sistema solare come Giove e Saturno, ma anche le stelle più luminose dell’emisfero boreale e vari oggetti celesti peculiari. Questo rende l'osservatorio di Zagarise un punto di riferimento per astronomi dilettanti e professionisti, nonché per chiunque desideri lasciarsi incantare dalla bellezza dell'universo.

Il ritorno in attività dell’osservatorio "Ipazia d’Alessandria" rappresenta non solo un recupero di una preziosa risorsa scientifica, ma anche un'opportunità di crescita culturale e turistica per il territorio di Zagarise. Gli eventi e le serate osservative organizzate presso l’osservatorio attraggono visitatori da tutta Italia, desiderosi di vivere l'esperienza unica di ammirare le meraviglie del cielo notturno da un luogo tanto suggestivo.

Prossime Serate Osservative.

Vieni a osservare le stelle con noi nelle seguenti date:

- 29 giugno

- 7 luglio

- 27 luglio

- 10 agosto

- 13 agosto

- 15 agosto

- 17 agosto

- 24 agosto

Per chiunque desideri prenotare una visita alla Torre Bizantino-Normanna e all'osservatorio durante queste serate osservative, è possibile contattare l'associazione Asperitas tramite i loro canali social o inviando una mail a [email protected]. Questo permetterà di garantire una gestione ottimale delle visite, assicurando a tutti i partecipanti un'esperienza indimenticabile.

L'osservatorio "Ipazia d’Alessandria" di Zagarise non è solo un luogo di osservazione astronomica, ma anche un simbolo di come la scienza e la storia possano intrecciarsi per creare un'eredità duratura, capace di ispirare generazioni presenti e future.