Il ritorno del Re: Pietro Iemmello è il Player of the Week della Serie BKT

CATANZARO - Pietro Iemmello ha riabbracciato la gloria sul campo, riconquistando il suo trono come goleador del Catanzaro.

Dopo un inizio di stagione in ombra, Iemmello è tornato a brillare in modo decisivo durante la 4ª giornata della Serie BKT, guadagnandosi il titolo di Player of the Week.

L'attaccante, già amato dai tifosi per la sua capacità di trascinare la squadra con i suoi gol, ha messo a segno una prestazione che non è passata inosservata, risultando determinante per la vittoria dei calabresi.

Con la sua esperienza e la freddezza sotto porta, Iemmello ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori attaccanti del campionato.

La sua performance non solo ha regalato tre punti preziosi al Catanzaro, ma ha anche riportato entusiasmo tra i tifosi, che vedono in lui il leader capace di guidare la squadra verso traguardi ambiziosi in questa stagione.

Il ritorno del "Re" è un segnale forte per tutte le rivali: Pietro Iemmello è tornato e non ha intenzione di fermarsi.