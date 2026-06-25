Il Segretario Nazionale, Mario Calì, guida la delegazione del PSDI a Montecitorio nell'ottantesimo anniversario della storica elezione alla presidenza dell'Assemblea Costituente

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L'apprezzamento del Partito Socialista Democratico Italiano rivolto al Capo dello Stato ed al Presidente della Camera dei Deputati per le parole riservate a Giuseppe Saragat

Nella storica giornata che le istituzioni repubblicane hanno dedicato all'inizio dei lavori delle madri e dei padri costituenti, il Segretario Nazionale, Mario Calì, ha indirizzato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ed al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, un doveroso ringraziamento per l'attenzione dimostrata a nome della solida e orgogliosa comunità socialdemocratica rappresentata dal Partito Socialista Democratico Italiano fondato da Giuseppe Saragat, antifascista e statista a lungo costretto all'esilio durante il fascismo.

«Ho voluto testimoniare con la nostra presenza in Aula – spiega Mario Calì, Segretario Nazionale del PSDI – il sincero apprezzamento per aver voluto invitare una delegazione ufficiale dello storico partito del Sole Nascente alla Cerimonia Istituzionale che si è tenuta questa mattina, giovedì 25 giugno, a Montecitorio in occasione degli ottant'anni dalla seduta di insediamento delle elette e degli eletti all'Assemblea Costituente. Essere partecipi alla presenza del Capo dello Stato, on. Prof. Sergio Mattarella, di una tra le più importanti solennità del nostro Paese insieme al 25 Aprile, Festa della Liberazione, ed al 2 Giugno, Festa della Repubblica, rende giustizia alla indiscutibile statura morale, politica e civile di colui che ottant'anni fa fu eletto proprio durante quella prima seduta, con larghissimo consenso, – prosegue Calì – Presidente dell'Assemblea Costituente».

Nella nota del Partito del Sole Nascente, inoltre, un richiamo all'apprezzabile scelta del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che nella traccia di testo argomentativo dell'esame di Maturità di quest'anno ha posto all'attenzione delle giovani e dei giovani il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat, ha inoltre auspicabilmente consentito ai maturandi di riflettere sulle fondamenta della nostra democrazia, sul concetto di libertà e sull'articolato percorso che portò alla nascita della Repubblica Italiana ed alla stesura della preziosa Carta Costituzionale.

Ernestina Saragat, figlia del grande statista Socialista Democratico, commentando la notizia ha voluto consegnare il suo pensiero definendo la decisione “una scelta magnifica” aggiungendo che “E' senz'altro positivo che un discorso così alto e importante di mio padre, pronunciato agli esordi della Repubblica, sia stato portato all'attenzione degli studenti. Il suo messaggio era importante allora e lo è ancora oggi".

«Noi Socialisti Democratici – conclude Mario Calì, Segretario Nazionale del PSDI – che abbiamo oggi il privilegio e la gravosa responsabilità di rappresentare lo storico Partito Socialista Democratico Italiano fondato l'11 gennaio 1947 a Palazzo Barberini da un grande Padre della Patria, condividiamo con passione le parole della amata figlia del quinto Presidente della Repubblica, unendoci alla gioia della famiglia Saragat nel ricordo degli importanti eventi che hanno consentito di dare “un'anima alla democrazia”, “un volto umano a questa repubblica”»