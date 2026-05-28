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Il Sindaco di Gimigliano, Laura Moschella, esprime le più vive felicitazioni a Sua Eccellenza Reverendissima Mons.

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Il Sindaco di Gimigliano, Laura Moschella, esprime le più vive felicitazioni a Sua Eccellenza Reverendissima Mons.
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Claudio Maniago per la nomina a Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia della Conferenza Episcopale Italiana.

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Gimigliano rivolgo a Monsignor Maniago i più sinceri auguri per questo importante incarico ecclesiale – afferma il Sindaco Moschella –. Sono felicitazioni che nascono da un sentimento autentico di vicinanza, di stima e da un cammino condiviso in questi anni accanto alla nostra comunità, al Santuario della Madonna di Porto e alle numerose iniziative che ci hanno visto collaborare nel segno del bene comune.

La nomina ricevuta rappresenta un riconoscimento significativo per il suo servizio pastorale e per la competenza maturata nel campo della liturgia, sempre vissuta come esperienza viva di fede, di comunione e di partecipazione del popolo di Dio. La comunità gimiglianese guarda con gioia e gratitudine a questo nuovo tratto del suo ministero, certa che continuerà a svolgerlo con lo stile di ascolto, prossimità e attenzione che lo contraddistingue».


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