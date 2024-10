Incidente a Orio al Serio: Aereo Ryanair fora pneumatici, scalo chiuso

Aereo Ryanair da Barcellona fora gli pneumatici durante l’atterraggio a Orio al Serio: scalo chiuso, danni alla pista

Bergamo OTT. Gravi disagi oggi all'aeroporto di Orio al Serio, dopo che un aereo Ryanair proveniente da Barcellona ha subito lo scoppio di quattro pneumatici durante l’atterraggio. Nessuno dei 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio a bordo è rimasto ferito, ma l’incidente ha causato danni significativi alla pista e ha determinato la chiusura temporanea dello scalo.

L’evacuazione dei passeggeri

Il Boeing, ancora in movimento al momento dello scoppio, è stato abilmente controllato dal pilota, che è riuscito a mantenerlo sulla pista fino a fermarlo completamente. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando in sicurezza i passeggeri.

Danni alla pista e operazioni di ripristino

L’incidente ha causato danni a circa 450 metri di pista, con la pavimentazione che ha subito una scalfitura di circa un centimetro di profondità. La società di gestione dello scalo, Sacbo, ha affidato i lavori di ripristino a una ditta specializzata, stimando inizialmente la riapertura alle ore 18. Tuttavia, le operazioni si sono protratte e la nuova previsione per il ripristino completo è stata fissata per le 20.

Scalo bloccato: voli dirottati e cancellati

A causa dell'incidente, l’aeroporto Milano Bergamo ha sospeso l’operatività: le partenze sono state ritardate e alcuni voli in arrivo sono stati dirottati o cancellati. Sacbo ha comunicato che la situazione dovrebbe tornare alla normalità dopo il completamento delle riparazioni.

Ryanair al lavoro per riparare l’aereo

Nel frattempo, il Boeing coinvolto è stato rimosso dalla pista nel pomeriggio e trasferito in uno degli hangar di Ryanair per le necessarie riparazioni. Gli ingegneri della compagnia sono attualmente al lavoro per riportare il velivolo in servizio. "Il volo FR846 da Barcellona a Milano Bergamo ha incontrato un problema con gli pneumatici durante l'atterraggio. I passeggeri sono sbarcati normalmente e l’aereo è stato immediatamente ispezionato", ha dichiarato Ryanair in una nota ufficiale.

L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e gli addetti ai lavori, ma grazie alla prontezza degli equipaggi di terra e alla gestione della situazione da parte del personale, nessuna persona è rimasta coinvolta.