Incidente aereo in Corea del Sud: 181 persone coinvolte, almeno 85 le vittime

Muan, Corea del Sud – Un aereo con a bordo 175 passeggeri e sei membri dell'equipaggio si è schiantato questa mattina all'aeroporto di Muan, nella provincia di Jeolla Meridionale.

L'incidente, avvenuto alle ore 9:07 locali, ha causato la morte di almeno 85 persone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Due persone sono state tratte in salvo.

Le dinamiche dell’incidente

Il volo, operato dalla compagnia low-cost sudcoreana Jeju Air, identificato con il codice 7C 2216, era partito da Bangkok, in Thailandia.

Durante le fasi di atterraggio, l’aereo ha perso il controllo, uscendo dalla pista e urtando contro le recinzioni dell'aeroporto.

Le prime analisi suggeriscono che il carrello di atterraggio non si sarebbe aperto a causa di un impatto con uno stormo di uccelli, avvenuto poco prima dell’arrivo a terra.

I passeggeri coinvolti

A bordo del velivolo si trovavano principalmente cittadini sudcoreani, oltre a due passeggeri di nazionalità thailandese.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.

La reazione delle autorità

Il governo sudcoreano ha ordinato un’indagine immediata per chiarire le cause dell'incidente.

Il presidente ha espresso solidarietà alle famiglie coinvolte, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza negli aeroporti e nei voli commerciali.

L'aeroporto di Muan è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e le verifiche tecniche.

Un richiamo alla sicurezza aerea

L’episodio solleva interrogativi sulla gestione dei rischi legati alla presenza di fauna selvatica nelle vicinanze degli aeroporti, una questione di particolare rilevanza per gli scali situati in aree naturali.

Gli esperti di aviazione sottolineano l’importanza di tecnologie avanzate per mitigare questi pericoli.

Aggiornamenti in corso

Le operazioni di recupero continuano, con le autorità locali che lavorano per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

La compagnia Jeju Air ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare pienamente con gli investigatori e a supportare i familiari delle vittime.

